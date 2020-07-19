«سينوفارم» الصينية.. سادس أكبر مُصنّع للقاحات في العالم

المصدر: إعداد: نهى حوّا

يعتبر تحالف سينوفارم الصينية وهي مجموعة كبيرة للرعاية الصحية تخضع مباشرة للجنة مراقبة الأصول المملوكة لجمهورية الصين، التابعة لمجلس الدولة، وشركة الذكاء الاصطناعي «جي42 هيلث كير» في أبوظبي تعاوناً ناجحاً، فقد أطلقت المجموعة أخيراً المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في أبوظبي بهدف الوصول إلى مرشح لقاح لـ «كوفيد- 19»، وهذه التجربة التي تستخدم فيروسات غير حية فقدت قدرتها على إنتاج الأمراض لتحفيز الجهاز المناعي، تجري بالتحالف بين «سينوفارم».

يعمل في سينوفارم الصينية 128 ألف موظف، مع سلسلة كاملة تغطي البحوث والتطوير، والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع، وسلاسل البيع بالتجزئة، والرعاية الصحية، وخدمات الهندسة والمعارض والمؤتمرات والتجارة الدولية والخدمات المالية.

تمتلك «سينوفارم» المملوكة للصين أكثر من 1100 شركة تابعة لها و6 شركات مساهمة عامة، وهي سينوفارم غروب (سينوفارم القابضة)، شركة الأدوية الوطنية الصينية المحدودة، وشركة أدوية الوفاق الوطنية الصينية المحدودة، وشركة بكين تيانتان للمنتجات البيولوجية المحدودة، وشانغهاي شينديك للأدوية المحدودة، والصين القابضة للأدوية الصينية التقليدية.

ومن شركات «سينوفارم غروب» الفرعية معهد ووهان للمنتجات الحيوية، المتخصص في اللقاحات.

المجموعة تصدرت المرتبة 169 في «فورتشن غلوبال 500»، وبلغت عائداتها عام 2018 ما يقرب من 400 مليار يوان.

شبكة

لدى «سينوفارم» شبكة لوجستية وتوزيع وطني واسع للأدوية والأجهزة والمعدات الطبية، وتقدم خدماتها لأكثر من 230 ألف عميل من الشركات. وتمتلك معهد بحوث صيدلانية تطبيقية ومعهد تصميم هندسي، وقد ترأست عملية وضع أكثر من 530 مواصفة تقنية وطنية، من بينها لقاح «إي في 71»، الذي يقلل من اعتلال متلازمة اليد والقدم والفم، وهي عدوى فيروسية معدية. تتصدر مرتبة سادس أكبر مصنّع للقاحات في العالم، وهي قادرة على إنتاج جميع اللقاحات في برنامج التطعيم الوطني والمورد لأكثر من 80% من اللقاحات المستخدمة في البرنامج الموسع للتحصين في الصين. وقد خصصت صندوقاً بقيمة مليار يوان.

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