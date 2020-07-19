«أفريكا نيوز» يشيد باستجابة الإمارات السريعة لمواجهة «كوفيد 19»

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

أشاد موقع أخبار «أفريكا نيوز» التابع لشبكة يورو - نيوز الإخبارية، عبر تقرير نشر في قسم «الشرق الأوسط الملهم» بعنوان «كيف تشارك دولة الإمارات في الجهود العالمية لعلاج كوفيد 19»، بأن الدولة قد قادت استجابة سريعة ضد وباء الفيروس التاجي الجديد منذ ظهور أول حالة إصابة فيها أواخر شهر يناير الماضي.

أشار الموقع إلى أن مدينة مصدر بالعاصمة أبوظبي قد صعدت لتصبح مركزاً للاختبارات المكثفة، وهي الأولى خارج الصين، مع القدرة على اختبار آلاف الأشخاص يومياً. وحتى الآن، حيث تتمتع الإمارات بأعلى معدلات اختبار لكوفيد 19 حول العالم وتم إجراء أكثر من 4 ملايين اختبار، وفقاً لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

تضامن وتنمية

وأعلنت السلطات الصحية في أبوظبي وبكين مؤخراً عن شراكة بين شركة الأدوية الصينية «سينوفارم»، ومجموعة «جي42» شركة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مقرها أبوظبي وأوضح الشريكان بداية التجارب السريرية للمرحلة الثالثة للقاح كورونا لاختبار ما إذا كان فعّالاً وآمناً للاستخدام. وقد تمت الموافقة على هذه التجارب السريرية من قبل معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع .

وتوجه محرر «يورو - نيوز» بسؤال الرئيس التنفيذي لمجموعة 42 للرعاية الصحية، آشيش كوشي، عن سبب توجههم للشراكة مع الصين كشريك أنسب لدولة الإمارات، علماً أن هنالك العديد من الشركات الأمريكية والأوروبية التي تقوم بتطوير لقاحات محتملة. يقول الرئيس التنفيذي: «تمتلك «سينوفارم» منتجين أو لقاحين معطلا المفعول ضمن العشرة الأوائل.. وهذا هو التعاون والاتساق الأساسي الذي رأيناه وشعرنا بأنه سيمثل شراكة قوية بكل تأكيد مع الإمارات فضلاً عن توفير الكفاءة الطبية ناهيك عن القدرة على الوصول بشكل مبكر لسكان الدولة ».

آفاق المستقبل

اجتاز اللقاح التعاوني بالفعل المرحلتين الأولى والثانية واختتمت تجارب المرحلة الثانية مع متطوعين تحوي أجسادهم على أجسام مضادة، ويشير كوشي إلى أن المرحلة الثالثة تستهدف مجموعة من حوالي 5000 متطوع لاختبار اللقاح في الإمارات.حال التأكد من سلامته وفعاليته، سيخضع الدواء لموافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) وحال تلقي الضوء الأخضر ستدخل الشركة مرحلة التصنيع الأخيرة على نطاق واسع. وتأمل الشركة أن يدخل اللقاح السوق بحلول نهاية عام 2020 أو أوائل عام 2021.

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