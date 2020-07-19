«كهرباء الشارقة» تنضم لعضوية «سيجري»

المصدر: الشارقة- البيان

حصلت هيئة كهرباء ومياه الشارقة على عضوية المنظمة العالمية لنظم الطاقة الكهربائية «سيجري»، والتي تأسست عام 1921 في العاصمة الفرنسية باريس، وتهتم بشؤون الطاقة من إنتاج ونقل وتوزيع، وستسهم العضوية في تعزيز المشاركة وتبادل المعرفة بين المتخصصين في أنظمة الطاقة على مستوى العالم، لتمكين توفير الكهرباء المستدامة للجميع وتطوير المواصفات والمقاييس وإجراء أبحاث ودراسات والمشاركة في مؤتمرات، لمناقشة التحديات الفنية والاستراتيجية، التي تواجه قطاع الطاقة وأنماط تصاميم المحطات الحديثة.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الانضمام لعضوية المنظمة العالمية سيتيح الاستفادة من الأبحاث والدراسات المتخصصة في مجالات الطاقة، ما يسهم في تطوير رؤية أفضل لمستقبل الشبكات وإدراك أشمل للتحديات، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في شتى المجالات لتحقيق التنمية المستدامة، وتقديم أفضل الخدمات للمشتركين.

وأوضح أن الهيئة تعمل بالتعاون مع اللجنة الإقليمية لأنظمة الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون الخليجي «سيجري الخليج» والمنبثقة عن «سيجري» العالمية على تبادل الخبرات حول التجارب السابقة، ومناقشة ما يستجد من قضايا، والتعرف على آخر المستجدات والتطورات في مجال الطاقة الكهربائية وتبادل الآراء ووجهات النظر حيالها، بالإضافة إلى رفع درجة الكفاءة والتنافس في مجال صناعة الكهرباء بين مختلف القطاعات العاملة والمتخصصة.

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