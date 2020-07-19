موظفو حكومة الشارقة يباشرون أعمالهم من مكاتبهم بنسبة 100%

المصدر: الشارقة- البيان

أوضح الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية أن موظفي حكومة الشارقة باشروا اليوم الأحد أعمالهم من مكاتبهم بدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة بنسبة 100%، وذلك وفق توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، واستناداً للتعميم الذي أصدرته الدائرة.

وأكد أن القرار جاء تنفيذاً للتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ضمن الخطة الشاملة للعودة التدريجية للحياة الطبيعية في الشارقة، وانسجاماً مع النهج المرن المتبع في الإمارة منذ بداية الأزمة، الذي وقف بدقة على كل التطورات والتحديثات المستجدة لتبعات الوباء على الصعيد العالمي، مثمناً الجهود الجبارة، التي بذلت في إمارة الشارقة من كل جهاتها ومؤسساتها وموظفيها، الذين عملوا بروح الفريق الواحد، وأسهموا جميعاً في تمكين الإمارة من العمل على اجتياز هذه الأزمة بمرونة تامة.

وأشاد بالنجاح المبهر الذي شهدته الفترة المنصرمة من مرحلة العمل عن بعد، التي أثبتت من خلالها كل الجهات جاهزيتها التامة للعمل عن بعد، ضمن بيئة إلكترونية اعتمدت على أفضل التقنيات العالمية ذات الكفاءة العالية، وواجهت كل التحديات بمرونة أدت إلى استمرارية الأعمال بكفاءة وحرفية في ظل العمل عن بعد.

خطة

وأكد أن قرار العودة جاء وفق خطة مدروسة، تضمنت استكمال تنفيذ فحوصات الكشف المبكر عن إصابات فيروس «كورونا» (كوفيد 19) المستجد لكل موظفي الإمارة، التي نفذت وفق توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، النابعة من حرصه الأبوي واهتمامه الكبير بتعزيز سلامة أبناء المجتمع، وتوفير بيئة آمنة وصحية في إمارة الشارقة، ليدعم إنجاز الفحوصات قرار العودة إلى مقار العمل بنسبة تشغيلية كاملة، ويسهم في تعزيز الإحساس بالأمان والسلامة لدى الجميع.

وشدد على أهمية الالتزام من قبل جميع الأطراف «جهات العمل والموظفين» بالتطبيق الدقيق لكل التدابير والإجراءات الاحترازية، التي تضمن السلامة العامة، والوقاية من انتشار هذا الوباء العالمي.

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