خبراء يشيدون بتميّز منظومة الأمن الغذائي في الإمارات

المصدر: (الشارقة- وام)

نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) مؤخراً، ندوة تفاعلية افتراضية بعنوان «مستقبل التكنولوجيا الزراعية والدور الحكومي في تطويرها».

وأشاد المشاركون بتميز منظومة الامن الغذائي في الدولة.

وتناولت الندوة جهود الحكومات في معالجة قضايا الأمن الغذائي وتطوير آليات وبرامج مدروسة، بهدف تحقيق أفضل النتائج لمختلف الأطراف ودور التقنيات في تعزيز مستويات الإنتاجية ورفع كفاءة المزارع، وضمان استدامة عائداتها التجارية.

وترأس الندوة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب (استثمر في الشارقة) وقال إن تفشي الأزمة الراهنة وما نتج عنها من ارتباك في سلاسل توريد المواد الغذائية شكّل إنذاراً للدول التي تعتمد إلى حد كبير على واردات المواد الغذائية وحافزاً للعمل على رفع مستوى الاكتفاء الذاتي لديها من خلال تبني حلول التكنولوجيا الزراعية الحديثة، ودعم المنتجات الزراعية المحلية.

وأكد أن الأمن الغذائي أولوية قصوى لدولة الإمارات، موضحاً أن استدامة الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للدولة من ضمن أهداف استراتيجيتها الوطنية وجاء إنشاء وزارة دولة للأمن الغذائي تجسيداً لحرص الحكومة على تبني سياسات فاعلة، لضمان استدامة الأمن الغذائي خصوصاً أن دولة الإمارات تعتمد بقوة على واردات المواد الغذائية، وقد أسهمت الجهود المتواصلة، التي بذلتها على مدى سنوات عديدة، من أجل تعزيز قدرتها وجاهزيتها لمواجهة الأزمات في نجاحها بتخطي التحديات الكبرى التي فرضتها الأزمة الحالية.

بدوره أشار الدكتور غانم الهاجري إلى أن حجم سوق المنتجات الطازجة في الإمارات يبلغ 16 مليار درهم، ويواصل هذا القطاع النمو بمعدل 9.93 في المائة سنوياً، وأن الإمارات تعتبر أكبر سوق استهلاكية بعد المملكة العربية السعودية (في منطقة الخليج)، حيث تستورد أكثر من 80 في المائة من منتجاتها الطازجة، ما يفتح الباب واسعاً أمام إمكانات هائلة للتوسع والنمو في هذا القطاع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز