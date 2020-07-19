719 مشاركاً في الورش الزراعية لـ«المنصة المجتمعية الصيفية»

المصدر: دبي – البيان

حققت الورش الزراعية التي تضمنها «المحور الزراعي» في الأسبوع الأول من فعاليات ومبادرات «المنصة المجتمعية الصيفية» في وزارة تنمية المجتمع، مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع بجميع إمارات الدولة، حيث استقطبت الورش الــ 10 التي تم تنظيمها في 5 أيام، أكثر من 719 مشاركاً من الأطفال والطلبة وأولياء الأمور، 575 طالباً و144 من أولياء الأمور، من ضمنهم 30 من أصحاب الهمم و6 من كبار المواطنين.

وأكد سعيد الخاطري مدير مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة على مستوى الدولة، أن اليوم الأول حقق مشاركة 185 شخصاً في الورشة الأولى، واستمرت المشاركات يومياً بالمعدّل ذاته تقريباً حتى نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أن كل أسرة يمكنها التسجيل مرة واحدة في الورشة والحصول على رابط دخول متاح لجميع أفراد الأسرة، ما يعني أن أرقام المستفيدين من الورش ستكون حتماً أكبر من المعلنة إلى الضعف لكون أن آلية رصدها تمت من خلال النظام الإلكتروني.

وتنطلق في هذا الأسبوع (19 – 23 يوليو الجاري) فعاليات المحور الصناعي التي تستهدف الأطفال من عمر 9 سنوات والشباب وحتى كبار المواطنين، والتي تتضمن ورش عمل ومبادرات تنموية تحفيزية، مثل: فنون التطريز، المباخر بالجبس وصناعة الدخون، وفن الريزن، والديكوباج، وإبداعات من الجبس، والرسم التراثي والصناعة بالكونكريت، وصناعة العطور.

منصة

وكانت وزارة تنمية المجتمع أطلقت مطلع يوليو الجاري «المنصة المجتمعية الصيفية» التي تتضمن عشرات المبادرات والفعاليات الافتراضية «عن بعد»، ويجري تنظيمها بجهود تشاركية من موظفي الوزارة بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الخاصة والحكومية المعنية على مستوى الدولة، مستهدفة الأسرة بكل أفرادها لا سيما الأطفال والشباب، وذلك تحت مظلة الشراكة مع «المخيم الصيفي 2020» .

وأكد الخاطري حرص الوزارة على توفير المنصة بأسلوب تشاركي «عن بُعد»، ما يفتح المجال لتوسيع دائرة المشاركة في فعالياته المتنوعة، دون اقتصارها على مناطق وإمارات محددة، وبالتالي استيعاب أعداد أكبر من المشاركين في ظل عدم التقيد بالموقع الجغرافي لعقد أي من هذه البرامج.

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