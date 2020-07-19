«أسواق» تقدم 7 % خصومات لموظفي «إسعاف دبي»

المصدر: (دبي ـ البيان)

وقّعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وشركة أسواق للتجزئة مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون فيما بينهما سعياً نحو تكامل الجهود وتنمية المبادرات والمشاريع التوعوية المجتمعية وتعزيز الشراكة بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة بما ينعكس على مسيرة التنمية في إمارة دبي وتفعيل وتطوير الأداء العام، إضافة إلى تقدير (أسواق) لجهود إسعاف دبي كأحد خطوط الدفاع الأول ضد جائحة كورونا.

ونصت المذكرة على التنسيق بين الجانبين في جانب إسعاد الموظفين، وتقديم أفضل العروض الترويجية التنافسية من خصومات وغيرها لموظفي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وقضى الاتفاق بتقديم خصم يصل إلى 7% على إجمالي المشتريات التي تتم في الأفرع التابعة لشركة أسواق للتجزئة لصالح موظفي إسعاف دبي بموجب إظهار بطاقة العمل أو الهوية الإماراتية الخاصة بالمشتري.

وقع الاتفاقية خليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وعفان الخوري، المدير التنفيذي لشركة أسواق للتجزئة.

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