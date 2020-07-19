مهرجان ليوا للرطب يضيف مسابقة جديدة للمزارع دون 22.5 دونماً

المصدر: الظفرة- البيان

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، عن إطلاق فئة جديدة ضمن فئات مسابقة المزرعة النموذجية، والمخصصة لمزارع منطقة الظفرة التي تقل مساحتها عن 22.5 دونماً، بواقع 5 جوائز بقيمة إجمالية تبلغ 250 ألف درهم ضمن فعاليات مهرجان ليوا للرطب بدورته 16، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

إلى ذلك، شهدت الأيام الماضية من مهرجان ليوا للرطب مشاركات كثيفة من المزارعين للمشاركة في مسابقة مزاينة رطب الدباس ومسابقة أكبر عذج، ومسابقات الليمون والمانجو (المحلي والمنوع)، وسط إجراءات احترازية ووقائية عالية عند استلام المشاركات من المتسابقين وخلال عمليات التحكيم والنقل.

وقال عبيد خلفان المزروعي، مدير المهرجان مدير إدارة المشاريع والتخطيط باللجنة إنّ قيمة جوائز مسابقة المزارع التي تقل مساحتها عن 22 دونماً ونصف دونم تتوزع حسب المراكز التالية: المركز الأول مبلغ 100 ألف درهم، والمركز الثاني 60 ألف درهم، والمركز الثالث 40 ألف درهم، والمركز الرابع 30 ألف درهم، والمركز الخامس 20 ألف درهم، مشيراً إلى أن التسجيل بالمسابقة مفتوح لغاية يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو الجاري (قبل انتهاء فعاليات المهرجان بيوم واحد)، فيما سيتم الإعلان عن النتائج في آخر يوم من المهرجان.

شروط

وأوضح المزروعي أن شروط المسابقة الجديدة تتمثل في أن تكون مساحة المزرعة المراد المشاركة بها أقل من 22 ألفاً و500 متر مربع، وأن تشتمل المزرعة على النخيل وغيرها من الأشجار بالقدر الذي يتماشى مع مساحة الأرض، مضيفاً إن هناك عدداً من معايير التقييم للمسابقة ومنها: النظافة العامة للمزرعة، استخدام أساليب الري الحديثة الموفرة للمياه، الالتزام بالشروط والضوابط العامة لمكافحة الآفات الزراعية، أن تكون المزرعة محدَّدة بسُور وبوابة، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى مثل: توفير مسكن ملائم للعمال، توفير أماكن تخزين للمنتجات الزراعية، توفير أماكن تخزين للمدخلات الزراعية (مثل المبيدات والأسمدة وخلافه)، وتوفير أماكن لمُخلَّفات المزرعة.

جوائز

وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان قد خصصت 25 جائزة لمزاينة رطب الدباس بقيمة 446 ألف درهم، و15 جائزة بقيمة لمسابقة أكبر عذج بـ234 ألف درهم، وخصصت لمسابقات المانجو المحلي (10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم)، والمانجو المنوع (10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم)، والليمون المحلي (10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم)، والليمون المنوع (10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم).

مزاينة رطب الخلاص

تنطلق اليوم مزاينة رطب الخلاص (شوط مفتوح)، ومزاينة رطب الخلاص المخصصة لمزارع منطقة العين، ومسابقة سلة فواكه الدار، ومسابقة التين الأحمر والتين الأصفر، حيث سيبدأ تسليم المشاركات من المشاركين ابتداءً من الساعة 9 صباحاً ولغاية 3 مساءً.وقد خصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 25 جائزة لمزاينة رطب الدباس بقيمة 446 ألف درهم، ولمزاينة رطب الخلاص المخصصة لمزارع منطقة العين 25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم، ومسابقة سلة فواكه الدار 3 جوائز بقيمة 400 ألف درهم، ومسابقة التين الأحمر 10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم، ومسابقة التين الأصفر 10 جوائز بقيمة 117 ألف درهم.

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