«الموارد البشرية» في الفجيرة تطلق مبادرة التطوير الذاتي

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

أعلن محمد خليفة الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة عن إطلاق مبادرة ‏التطوير الذاتي، تحت عنوان «فريق الأمل»، ‏والتي تختص بقياس مراحل تطوير الكفاءات الشخصية والمهنية، وتحديد نقاط القوة والضعف للكوادر الوظيفية، في خطوة لاستيعاب وفهم رؤية ورسالة الحكومة ‏‏وأهدافها الاستراتيجية، لوضع ‏منظومة متكاملة من الاختبارات، وتقييم كفاءة المتدربين ورفع الكفاءة الوظيفية والأداء الوظيفي، والعمل على شرح الوصف الوظيفي لكل موظف وعلاقته بتحقيق الرؤية المنشودة.ولفت إلى أن المبادرة تعمل وفق آلية منظمة، تشجع كل موظف على وضع خطته، التي يحدد فيها الأهداف المرجوة لتطوير مهاراته الوظيفية والإبداعية، مشيراً إلى تكليف فريق الأمل بالإشراف التام على تنفيذ الخطة وأرشفة وتوثيق إنجازات جميع العاملين، بهدف التعلم والتطوير الذاتي، والتغلب على الصعوبات والمعوقات وإدارة الوقت والتغيير ونشر التوعية والتعاون لتعزيز العلاقات والتعاون الفعال بين الموظفين والجهات في الحكومة وخارج الإمارة، وبث روح المسؤولية بين العاملين والمعرفة والمهارات وطرح المبادرات والأفكار الإبداعية خارج الإطار التقليدي والتغذية الراجعة مثل المعلومات، التي يتلقاها الموظف عن أدائه ونتائجه.

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