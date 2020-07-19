مجلس دبي لمستقبل النقل يستعرض الممارسات العالمية في مواجهة «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، رئيس مجلس دبي لمستقبل النقل، اجتماع المجلس الذي عقد عبر تقنية الاتصال عن بُعد، بمشاركة أعضاء المجلس من المديرين التنفيذيين والخبراء ومستشرفي المستقبل على المستويين المحلي والعالمي.

وتم خلال الاجتماع استعراض الممارسات العالمية التي تم اتباعها في التعامل مع فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، في قطاع المواصلات العامة، لضمان حماية الركاب والموظفين، والتصورات لمستقبل قطاع النقل ما بعد (كورونا).

وتطرق الاجتماع للإجراءات التي اتبعتها هيئة الطرق المواصلات في التعامل مع الأزمة، التي تضمنت تطبيق أفضل الممارسات العالمية وفقاً لتقارير الاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP، لتوفير بيئة آمنة وصحية للجميع، حيث ركزت الهيئة على ثلاثة محاور هي التطهير والتعقيم، وحماية المستخدمين والموظفين، وتطبيق التباعد الجسدي في المحطات ووسائل النقل، ونجحت في ضمان استمرارية تقديم جميع خدماتها للمتعاملين، وذلك بفضل نهجها المبكر في تحويل جميع خدماتها إلى خدمات ذكية يتم تقديمها عبر قنوات رقمية على مدار الساعة.

استعداد

وأشار المجلس إلى أن الخبراء في مجال النقل أجمعوا على أن درجة استعداد قطاع النقل والمواصلات عالمياً في التعامل مع جائحة (كورونا) كانت 4 من 10، وأن مستوى تعامل قطاع المواصلات في دبي مع الأزمة كان مقارباً لمستوى استجابة دول متقدمة مثل تايوان وسنغافورة، رغم أن دبي لم تتعرض سابقاً لأزمة سارس كما تعرضت لها تلك الدول.

وناقش الاجتماع التحديات التي أفرزتها الأزمة على قطاع النقل والمواصلات، وكيفية التغلب عليها، إلى جانب استعراض الفرص المستقبلية والتغييرات المتوقعة في مجال النقل بعد (كورونا)، حيث تشير الدراسات إلى أنه سيكون هناك تزايد في الرحلات التي تتم عبر وسائل التنقل المرنة، والمركبات ذاتية القيادة، وبناءً على تلك المعطيات تقوم الهيئة بصياغة التوجهات المستقبلية للمرحلة المقبلة، وتحديث السيناريوهات المستقبلية لتتناسب مع الوضع الراهن.

وأشاد معالي مطر محمد الطاير في ختام الاجتماع بالأفكار والمبادرات التي قدمها أعضاء مجلس دبي لمستقبل النقل، التي تترجم توجيهات القيادة الرشيدة في استشراف وتحديد التحديات المستقبلية، ومواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها مجال النقل.

حضور

حضر الاجتماع جون روث رئيس ومدير عام شركة جنرال موتورز كروز للشرق الأوسط وأفريقيا، ولورانس باتل رئيس المجلس التنفيذي لشركة RATP-Dev، ورالف بارون الشريك في شركة آرثر دي ليتيل ADL، وجيروم جلين المدير التنفيذي لمشروع الميلينيوم، والبروفيسور بيتر جونز أستاذ تخطيط النقل بجامعة لندن UCL، والعقيد محمد علي كرم مدير إدارة التقنيات المرورية في شرطة دبي، وعبدالله المدني، وحضره من هيئة الطرق والمواصلات كل من أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، وأمير سليم مدير إدارة المعرفة والابتكار، وراشد الشيخ مدير دعم اتخاذ القرار.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس دبي لمستقبل النقل هو واحد من بين 13 مجلساً، ضمن مجالس دبي للمستقبل التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل.

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