خدمات لنزلاء «عقابية الشارقة» وفق أفضل الممارسات العالمية

المصدر: الشارقة - البيان

أكد العميد أحمد عبدالعزيز شهيل، مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، أن الاحتفاء باليوم العالمي للنزلاء، الذي يصادف الثامن عشر من يوليو من كل عام، يأتي تذكيراً للمجتمع بهذه الفئة الموجودة خلف القضبان، ويتطلعون للعودة إلى أسرهم، والأخذ بأيديهم، لإعادة دمجهم في محيطهم الاجتماعي.

وأوضح أن القيادة العامة لشرطة الشارقة أولت اهتماماً بالغاً لنزلاء المؤسسة، من خلال ترجمة مفهوم الإصلاح والتأهيل إلى واقعٍ عبر برامج عملية ليكونوا أفراداً منتجين، من خلال تبني الخطط والبرامج والاستراتيجيات الموجهة إلى الاهتمام بهذه الفئات، والعمل على معالجة سلوكها والاهتمام بأوضاعها، وحل مشكلاتها، وتوفير الحد الأدنى من متطلبات عيشها واستقرارها، ومن تلك السياسات والبرامج الإصلاحية، التي تتوافق والسياسات العقابية، والتي تتجه نحو الاهتمام بضحايا الجريمة والفئات المهددة بخطر الجريمة والانحراف، وحماية حقوقهم الإنسانية وكرامتهم، والتي تجد اهتماماً ودعماً مستمراً من قيادتنا الرشيدة، وتحظى بتجاوب وتفاعل من جانب كل المؤسسات الوطنية والقطاعات الحيوية والقوى الفاعلة في مجتمعنا.

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