شرطة دبي تضيف 3 خدمات وخاصية إلى منصاتها

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، عن تقديمها 3 خدمات عبر تطبيقها الذكي، وهي خدمة الاستعلام عن القضايا المالية، خدمة طلب تقرير حادث مروري ضد مجهول، وخدمة طلب تقسيط مبلغ المخالفات المرورية، إلى جانب إضافة خاصية إرفاق الدليل عند طلب تعديل المخالفات.

وقال العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، إنهم وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة مساعده لشؤون التميز والريادة، اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، تم إطلاق خطة الوصول إلى صفر متعامل قبل عامين على أن يتم الانتهاء من تنفيذها في عام 2021، وذلك بالتماشي مع الخطة الزمنية لإيقاف الخدمات الحضورية في مراكز الخدمة، وتمكين المتعاملين من استخدامها عبر موقع شرطة دبي الالكتروني، والتطبيق الذكي، ومراكز الشرطة الذكية «SPS»، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي في التحول الذكي.

وبيّن العميد الشيخ محمد المعلا أن شرطة دبي سبق وأن أعلنت عن إيقاف الخدمات الحضورية وفق خطة ممنهجة ومدروسة في كافة مراكز الشرطة، على أن يتم الاستمرار في تقديمها حضورياً في كل من مركز القصيص، والموانئ، والبرشاء، ولمن يفضل من المتعاملين الحصول على الخدمة بشكل حضوري، دفع 100 درهم كثمن إضافي على رسوم الخدمة.

من جانبه، قال العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، إن عملية التحول الرقمي في خدمات شرطة دبي تتم وفق خطة منهجية وضعتها الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي للانتهاء من أتمتة خدمات شرطة دبي بما يتماشى مع استراتيجية القيادة في التحول الرقمي التدريجي، ويحقق خصائص تسريع الإجراءات والتسهيل على المتعاملين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

بدورها، أكدت الأستاذة حصة البلوشي، مدير إدارة التطبيقات الذكية في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي أن خطة شرطة دبي ساهمت في تحقيق زيادة في التوجه نحو استخدام الخدمات الذكية عبر تطبيق شرطة دبي بنسبة بلغت 11%.

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