ملتقى تطوع الغد يوصي بتوثيق وطني لملحمة التطوع الإماراتية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

اختتمت مساء أول من أمس جلسات ملتقى تطوع الغد الافتراضي، الذي نظمته جمعية كلنا الإمارات من خلال مجلس كلنا الإمارات الثقافي واستمر أسبوعاً بجلسة الدراسات والإحصائيات التطوعية.

ووجه عبدالله أحمد العلي عضو مجلس الإدارة الجمعية كلمة في ختام الملتقى تقدم فيها باسم مجلس إدارة الجمعية شاكراً جميع الجهات والشخصيات المشاركة في الملتقى والمتطوعين الذين تابعوا جلساته وشاركوا في مداخلاته معرباً عن فخر واعتزاز جمعية كلنا الإمارات بجهود ومبادرات خط الدفاع الأول وعموم المتطوعين ومؤكداً أنه مهما تطوعنا وبذلنا الغالي والنفيس فإننا لن نوفي حق وطننا وقيادتنا الرشيدة ومشيراً إلى أن الجمعية ستأخذ بكل التوصيات والمقترحات التي قدمها المحاضرون والمتابعون وسيظل باب جمعية كلنا الإمارات مفتوحاً للجميع ولكل المبادرات التطوعية تحت شعار «كلنا الإمارات.. نبنيها ونحميها».

التوصيات

وأعرب المشاركون في الملتقى عن تقديرهم وفخرهم الكبير بالإرادة القيادية السامية والدعم اللامحدود الذي لقيه العمل التطوعي وتنظيمه من لدن سموهم ومبادراتهم الكريمة في المشاركة الميدانية والوجدانية في ميادين التطوع.

وبارك الملتقى جهود اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات، التي اعتمدها مجلس الوزراء، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بهدف تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي في الدولة خلال الأزمات، وبالتعاون مع كل الأطراف المعنية بالعمل التطوعي في الدولة من أفراد ومؤسسات، الإشادة بجهود الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث «انسيما» وتنسيقها الرائد للعمل التطوعي، والإشادة بجهود المساهمين من رجال الأعمال والشركات في دعم برامج المسؤولية المجتمعية.

وقد أوصى الملتقى بتوثيق وطني لملحمة التطوع الإماراتية المتميزة خلال جائحة كرونا كوفيد 19، والعمل على توثيق الأفراد للأجيال القادمة لتجاربهم التطوعية المخلصة خلالها، التأكيد على أهمية تعزيز التطوع في المناهج الدراسية بشتى المراحل الدراسية باستعراض التجارب المميزة، صياغة آلية واضحة لتنظيم التطوع التخصصي وتحفيز أصحاب كافة التخصصات خوض تجربة التطوع، وتعزيز مبادرة التنسيق العام والشامل للتطوع على مستوى الدولة بافتتاح مراكز تنسيق بكل إمارة يكون مقرها بإحدى جمعيات التطوع، وتقدير جهود المؤسسين للعمل التطوعي في دولة الإمارات وجهود قيادات جمعيات النفع العام، وتقدير جهود العاملين في منصة الإمارات للتطوع وتعميم التجربة المميزة لها محلياً، وتقدير مبادرة جمعية كلنا الإمارات في مناقشة إبعاد التطوع عن بعد والافتراضي والدعوة لتنظيمه الدوري للوقوف على التجارب الجديدة، الفخر بمستويات التقدم الملحوظ في العمل التطوعي الوطني والزهو بفوز العاصمة أبوظبي في استضافة المؤتمر العالمي للتطوع 2021 وتحقيق الاستثمار الأفضل له واستفادة قيادات وأعضاء الجمعيات والفرق منه، تقدير مبادرة التنسيق مع الهيئة الوطنية للمؤهلات في دراسة إصدار دبلوم التطوع، تعزيز مبادرات التطوع عن بعد وتشجيع مبادرات العصف الذهني لأفكار الشباب الإبداعية في تطوير آليات العمل التطوعي، التأكيد على الشراكة السكانية في مسؤولية التطوع وتقدير كافة المشاركين تعزيزاً للأجيال القادمة.

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