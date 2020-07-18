يوسف السركال يتفقد مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الدكتور يوسف محمد السركال، المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الزيارات الميدانية للمستشفيات من أهم قنوات التواصل المباشر مع المرضى والمتعاملين، لطرح مقترحاتهم وآرائهم وإشراكهم في العملية التطويرية، بما يسهم في الارتقاء بمستويات الأداء وتقديم الخدمات المتميزة وفق معايير الجودة والكفاءة، خاصة بعد استئناف خدمات الرعاية الصحية واتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من كوفيد 19.

جاء ذلك عقب زيارته التفقدية لمستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله في رأس الخيمة، حيث اطلع على كفاءة الخدمات الصحية، وعاين على أرض الواقع سير العمل في أول زيارة بعد استئناف تقديم خدمات الرعاية الصحية بالعيادات الخارجية التخصصية.

وتواصل الدكتور السركال مع المرضى لتقييم مستوى رضاهم عن الخدمات الصحية، والوقوف على متطلباتهم بهدف الاطلاع على نقاط التحسين واتخاذ الإجراءات المناسبة، وقياس أثرها ضمن مؤشرات الأداء لضمان الجودة، مثنياً على جهود الإدارات والكوادر الطبية ودورهم في ترسيخ الثقة بالمنشآت الصحية.

توسعة

وتفقد الدكتور يوسف السركال، يرافقه كل من الدكتورة كلثوم البلوشي، مديرة إدارة المستشفيات بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور عبد الله النعيمي، مدير منطقة رأس الخيمة الطبية، والدكتور يوسف الطير، مدير مستشفى عبيد الله العام، مشاريع تطوير البنية التحتية قيد الإنشاء والبرنامج الزمني لتنفيذها، ومنها توسعة قسم الطوارئ في المستشفى، وتزويده بأحدث التقنيات والتجهيزات الذكية المواكبة للتطورات العالمية، وفق أفضل البروتوكولات والممارسات المعتمدة، الذي سيكون له أثر إيجابي في تطوير الخدمات في المنشآت التابعة للمؤسسة.

وأشار السركال إلى أن تحدي كوفيد 19 أكد كفاءة المنظومة الصحية بالدولة ونتائج استثمارها الطويل في البنية الرقمية الصحية، واستقطاب الابتكارات الطبية لتحسين أساليب الرعاية الصحية، والاعتماد على نموذج رعاية صحية استباقية في طرق التشخيص للأمراض، ومواصلة تحسين الرحلة العلاجية للمرضى، ودمج الخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي بالرعاية الصحية، والبناء على ما تم إنجازه وفق خطط مدروسة ومتكاملة.

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