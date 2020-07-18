شرطة دبي تضيف 3 خدمات وخاصية جديدة إلى منصاتها الذكية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن تقديم 3 خدمات عبر تطبيقها الذكي، وهي خدمة الاستعلام عن القضايا المالية، وخدمة طلب تقرير حادث مروري ضد مجهول، وخدمة طلب تقسيط مبلغ المخالفات المرورية، إلى جانب إضافة خاصية إرفاق الدليل عند طلب تعديل المخالفات.

وقال العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، إنهم بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة مساعده لشؤون التميز الريادة، اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، تم إطلاق خطة الوصول إلى صفر متعامل قبل عامين، على أن يتم الانتهاء من تنفيذها في عام 2021، بالتماشي مع الخطة الزمنية لإيقاف الخدمات الحضورية في مراكز الخدمة، وتمكين المتعاملين من استخدامها عبر موقع شرطة دبي الالكتروني، والتطبيق الذكي، ومراكز الشرطة الذكية "SPS"، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي في التحول الذكي.

وبيّن العميد الشيخ محمد المعلا أن شرطة دبي سبق أن أعلنت عن إيقاف الخدمات الحضورية وفق خطة ممنهجة ومدروسة في مراكز الشرطة كافة، على أن يتم الاستمرار في تقديمها حضورياً في كل من مركز القصيص، والموانئ، والبرشاء، ولمن يفضل من المتعاملين الحصول على الخدمة بشكل حضوري، دفع 100 درهم كثمن إضافي على رسوم الخدمة.

من جانبه، قال العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، إن عملية التحول الرقمي في خدمات شرطة دبي تتم وفق خطة منهجية وضعتها الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي للانتهاء من أتمتة خدمات شرطة دبي بما يتماشى مع استراتيجية القيادة في التحول الرقمي التدريجي، ويحقق خصائص تسريع الإجراءات والتسهيل على المتعاملين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

بدورها، أكدت حصة البلوشي، مديرة إدارة التطبيقات الذكية في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن خطة شرطة دبي في هذا التحول تحقق أهدافها المرجوة من حيث استقطاب المتعاملين لاستخدام منصاتها الرقمية لإنهاء معاملاتهم، وقد أسهمت الخطة في تحقيق زيادة في التوجه نحو استخدام الخدمات الذكية عبر تطبيق شرطة دبي بنسبة بلغت 11%، فقد سجلت 328 ألفاً و71 معاملة ذكية عبر التطبيق خلال النصف الأول من عام 2020، مقابل تسجيل 295 ألفاً و29 معاملة ذكية عبر التطبيق في النصف الأول من عام 2019.

وأوضحت أن خدمة الاستعلام عن القضايا المالية متوافرة الآن في كل من التطبيق الذكي ومركز الشرطة الذكي SPS، أما خدمة طلب تقرير حادث مروري ضد مجهول فتتوافر على التطبيق الذكي، نظراً إلى حاجة المتعامل إلى التقاط صورة مباشرة لموقع الحادث والضرر الذي التحق بمركبته، فيما تتوافر خدمة طلب تقسيط مبلغ المخالفات المرورية، على كل من التطبيق الذكي ومركز الشرطة الذكي SPS والموقع الالكتروني لشرطة دبي.

هذا، إلى جانب إضافة خاصية إرفاق الدليل عند طلب تعديل المخالفات التي تُتيح للمتعامل أن يقدم مرفقات تُبين أسباب تقدمه بطلب لإجراء تعديل على المخالفة.

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