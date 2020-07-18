طقس الإمارات المتوقع خلال الأيام الخمسة المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس على الدولة خلال الأيام الخمسة المقبلة على النحو التالي:

السبت:

الطقس: غائم جزئياً ومغبر أحياناً - تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً - فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر مع سقوط أمطار - تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 22 إلى 32 تصل إلى 42 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



الأحد :

الطقس: مغبر وغائم جزئياً أحياناً - تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً - فرصة تكون بعض السحب الركامية جنوباً بعد

الظهر مع احتمال سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س.

البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الى متوسط الموج في بحر عمان.

الإثنين:

الطقس: صحو وغائم جزئياً أحياناً - احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.

البحر: خفيف الى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء:

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً أحياناً - تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا - فرصة تكون سحب ركامية شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



الاربعاء:

الطقس: غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً - فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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