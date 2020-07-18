9 ملايين درهم أنفقتها «الرحمة الخيرية» في 6 أشهر

المصدر: رأس الخيمة - وام

أنفقت جمعية الرحمة للأعمال الخيرية في رأس الخيمة خلال النصف الأول من العام الجاري 9 ملايين درهم على مبادراتها ومشاريعها وبرامجها الإنسانية والتنموية والمجتمعية داخل الدولة وخارجها.

وأكد عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام للجمعية، أن إقبال أهل الخير للتبرع بما جادت به أيديهم وتعاون أبناء المجتمع من المواطنين والمقيمين منح المؤسسة القدرة لتأدية رسالتها السامية في مساعدة المحتاجين.

وأوضح الطنيجي أن نجاح المشاريع التي تنفذها الجمعية داخل الدولة وخارجها جعلها من المؤسسات الرائدة في إمارة رأس الخيمة، مشيراً إلى أن ثمرات هذا العمل هي نتاج توجيهات القيادة الحكيمة التي تدفع عجلة العمل الخيري لمزيد من التطور والرقي. من جانبه لفت سالم حسن النعيمي، الأمين العام المساعد للجمعية، إلى أن المشاريع الخارجية التي تنفذها المؤسسة تعكس المعدن النفيس الذي تتمتع به دولة الإمارات قيادة وشعباً، مشيراً إلى أن الجمعية قامت خلال النصف الأول من العام الجاري ببناء 74 مسجداً في كل من الهند وإندونيسيا وأوغندا بتكلفة إجمالية بلغت 7726550 درهم. ونوّه النعيمي إلى أن مشاريع الجمعية شملت أيضاً توصيل المياه النقية إلى سكان تلك البلدان والتي تفتقر إلى هذه المياه، حيث قامت بحفر 111 بئراً وتركيب 178 مضخة بقيمة إجمالية 794850 درهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز