انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم

المصدر: أبوظبي- وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة. وتكون الريـاح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 تصل إلى 42 كم / س أحياناً. والبحر في الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً ليلاً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:54 والمد الثاني عند 23:28، والجزر الأول عند الساعة 16:46 والجزر الثاني عند الساعة 07:07. وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 08:51 والمد الثاني عند الساعة 19:25 والجزر الأول عند الساعة 14:15 والجزر الثاني عند الساعة 02:28.

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