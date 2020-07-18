5000 متطوع لتجارب لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

أعلنت صحة عن تسجيل 5000 متطوع ومتطوعة للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح «كوفيد 19» غير النشط في أبوظبي خلال أول 24 ساعة من تفعيل رابط التسجيل http:/‏‏‏/‏‏‏4humanity.ae ويأتي هذا الإقبال على التطوع بعد إجراء التجربة الرئيسية على 18 متطوعاً ضمن التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة من اللقاح غير النشط لمكافحة وباء «كوفيد 19» والمدرجة تحت مظلة منظمة الصحة العالمية، وكشف الدكتور جمال الكعبي وكيل دائرة الصحة ـــ أبوظبي بالإنابة يوم أمس الأول أن العملية لا تتوقف على إعطاء التطعيم للمتطوع، وإنما هي متابعة مستمرة لأكثر من شهر لبحث النتائج، وما إذا كان هناك ردة فعل في أجسام المتطوعين، على أن يقوم الفريق العلمي باستخراج النتائج للمرحلة الحالية بعد الانتهاء من التجربة على المتطوعين. وعبر عن آماله بأن تكلل التجربة بالنجاح وأن تكون دولة الإمارات سباقة في الإعلان عن نجاح التطعيم، معرباً عن ثقته التامة بنجاح التجربة الثالثة بعد النجاح في إنجاز المراحل السابقة، عبر الشراكة المثمرة مع شركة سينوفارم الصينية لإنتاج التطعيم.

وأوضح الدكتور الكعبي، في تصريحات إعلامية أن الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة بأبوظبي ضمن المتطوعين.

نتائج

وبينت الدكتورة نوال أحمد محمد الكعبي، رئيس الاستشاريين في مدينة الشيخ خليفة الطبية، ورئيس اللجنة الوطنية السريرية لوباء «كوفيد 19»، أول من أمس ، أن نتائج المراحل الثلاث السابقة كللت بالنجاح التام، بداية من مرحلة ما قبل السريرية والتي تتم التجارب فيها على الحيوانات، إذ لم نجد أي فروق بين التطعيم الوهمي والحقيقي، ومرت دونما أي عوارض غير متوقعة.

وأوضحت أن الطاقم الطبي القائم على التجربة والمتطوع لا يعلمون إذا كانت جرعة التطعيم وهمية أم حقيقية لسرية التجربة، حتى الوصول إلى مرحلة جمع النتائج، حيث يتم الكشف على المتطوعين لاكتشاف ما إذا كان التطعيم حقيقياً أم وهمياً.

وأكدت الدكتورة نوال أن ما ساعد دولة الإمارات على خوض هذه الدراسة هو البنية التحتية الممتازة التي تتمتع بها سواء في البحوث أو الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن عملية متابعة المتطوعين ستتم بطرق مكثفة بحسب البروتوكول المعتمد، والتي تتراوح ما بين يوم إلى يومين، على أن يخضع المتطوع قبل الدخول في الدراسة لعملية التقييم الصحية، حيث إن هناك أمراضاً يتم استبعادها نهائياً كما يتم استبعاد المتطوعين الذين سبق وان أصيبوا بفيروس كورونا (كوفيد 19).

16 معلومة

وعدد الموقع الإلكتروني «.ae4Humanity» الذي تم تخصيصه لتسجيل المتطوعين الراغبين بالمشاركة في التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة من اللقاح غير النشط، 16 معلومة حول المرحلة الثالثة من التجربة الأولى عالمياً للقاح 19-Covid غيرالنشط في أبوظبي. وأوضح أن المرحلة الثالثة ستركز في الإمارات على اختبار فاعلية وكفاءة اللقاح، حيث سيتم إجراء التجارب على عينة كبيرة عبر اختيار عشوائي لاختبارات اللقاح الجديد، على أن يتم الانتهاء من التجارب في غضون 3 إلى 6 أشهر.

وأوضح أن شركة سينوفارم سي إن بي جي، قامت بإجراء كل من المراحل التمهيدية والأولى والثانية بنجاح في الصين، وقد أسفرت هذه التجارب عن نتائج إيجابية مع عدم وجود آثار جانبية كبيرة، وهو الأمر الذي تقرر معه أن المتطوعين لا يحتاجون إلى عزل أنفسهم طوال فترة التجارب، وذلك بعد النجاح والأمان الذي حققته المراحل الأولى والثانية، ولكن يجب عليهم اتباع الإرشادات التي يتلقونها من قبل المسؤول عن تقديم الرعاية الصحية. وبين أن إجراء التجارب السريرية يتم تحت توجيه وإشراف صارم من كوادر وخبراء صحيين، وقد دلت بالفعل نتائج تجارب اللقاحات خلال دراسات المرحلة الأولى والثانية على استجابة قوية للأجسام المضادة بالجسم، مشيراً إلى أن كل التجارب تخضع للمبادئ التوجيهية الدولية التي تنص عليها منظمة الصحة العالمية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية (USFDA).

فاعلية

وأكد أنه في حال تم التأكد من سلامة وفاعلية اللقاح طوال عمليات التجارب السريرية، سيعتبر الاختبار ناجحاً، ويمكن أن يدخل اللقاح في مرحلة التصنيع واسعة النطاق ليصل في نهاية المطاف إلى مرحلة التوزيع، مشيراً إلى أن اللقاح الذي يتم اختباره في الدولة تم تصنيعه باستخدام عناصر غير نشطة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) التي طورتها شركة سينوفارم سي إن بي جي.

وأوضح أن اللقاحات ذات العناصر غير النشطة تستخدم على نطاق واسع للوقاية من الأمراض المعدية مثل الإنفلونزا الموسمية، وتعتبر من التقنيات المجربة والخاضعة للعديد من الاختبارات.

وبيّن أن المتطوعين قد يعانون في بعض الحالات، من أعراض جانبية مؤقتة، مماثلة لتلك الناتجة عن أي تطعيم مثل ألم الذراع أو الشعور بالإعياء، وسيتم تزويد كل متطوع بحزمة رعاية لفهم العملية والأعراض الجانبية المحتملة، وسيتم مناقشة هذا بشكل فردي مع المتطوعين.

وأشار إلى أن شركة «جي 42 للرعاية الصحية» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، تقود المرحلة الثالثة من التجربة الأولى عالمياً للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) غير النشط في الإمارات، بالتنسيق مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) وشركة الأدوية الصينية سينوفارم سي إن بي جي تحت إشراف دائرة الصحة في أبوظبي. وأوضح أن دولة الإمارات بدأت في عملية التطعيم لعدد من المتطوعين في مدينتي أبوظبي والعين بتاريخ 16 يوليو 2020، ويتم إجراء التجارب من قبل ممارسين صحيين لدى «أبوظبي للخدمات الصحية» (صحة)، وذلك في خمسة من مواقعها في أبوظبي والعين بالإضافة إلى عيادة متنقلة.

15 ألفاً

وبيّن أنه سيتم إجراء التجارب السريرية للمرحلة الثالثة لما يصل إلى 15 ألف متطوع من رجال ونساء وتتراوح أعمارهم ما بين 18 و60 سنة ويحملون جنسيات مختلفة، منوهاً بأن تطوير اللقاحات التجريبية، تحتاج إلى الخضوع لتجارب سريرية شاملة قبل تصنيعها وتوزيعها في الأسواق. وأشار إلى أن العملية الكاملة للتجارب السريرية لاختبار اللقاح، والمعروفة باسم التطور السريري، تمتد إلى أربع مراحل وهي: إجراء التجارب التمهيدية على الحيوانات، المرحلة الأولية التي تتلقى خلالها مجموعات صغيرة من المتطوعين اللقاح التجريبي، المرحلة الثانية التي يتم خلالها توسيع الدراسة السريرية وإعطاء اللقاح لأشخاص بخصائص معينة (مثل العمر والصحة البدنية) تشابهه الفئات التي تم تطوير اللقاح الجديد لها خصيصاً، المرحلة الثالثة التي يتم إعطاء اللقاح لآلاف المتطوعين وقياس مدى الفعالية والسلامة.

وأشار إلى تخصيص خط اتصال للطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لجميع المتطوعين في هذه التجارب السريرية، على أن يدار من قبل شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) على الرقم - 1111 819 02.

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