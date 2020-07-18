85.8 % من مصابي "كورونا" بالإمارات تماثلوا للشفاء

المصدر: أبوظبي - البيان ووام

ارتفعت نسبة حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» إلى 85.86% من إجمالي الإصابات، وفق آخر الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الصحة ووقاية المجتمع.



وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 1,036 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كوفيد 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 48,448. وتماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بالفيروس والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء أكثر من 48,000 فحص جديد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 293 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 56,422 حالة.



كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس «كوفيد 19»، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 337 حالة.



وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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