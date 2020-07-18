انطلاق مهرجان ليوا للرطب بمسابقات من دون زوار

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، انطلقت أمس الدورة السادسة عشرة من مهرجان ليوا للرطب الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وذلك في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، ويستمر لغاية 23 يوليو الجاري، حيث تقتصر فعاليات الدورة الحالية على مسابقات الرطب والفواكه من دون زوار، حرصاً على السلامة العامة وسلامة المشاركين والعاملين.

وقال اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، إن الدورة الحالية من المهرجان تشهد توسُّعاً كبيراً من حيث المشاركة والفئات وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برفع قيمة جوائز وزيادة فئات الرطب والفواكه المشاركة بالمهرجان، والتي تؤكد دعم سموه اللامحدود لقطاع الزراعة وكل المشاريع التنموية والثقافية والتراثية، وذلك استمراراً لنهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان يؤمن بأن الزراعة مقوِّم أساسي من مقومات النهضة، وأداة مهمة لإحداث التغيير في المجتمع.

محاضرات

ومن جانبه أشار عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، إلى الفعاليات المصاحبة الافتراضية خلال فترة المهرجان بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي منها عدد من المحاضرات الافتراضية، حيث سيتم نقل محاضرات التوعية الثقافية المتعلقة بالمهرجان وأهدافه، وذلك من خلال بث مباشر عبر منصة «متواصلين معاكم» التابعة لمجالس أبوظبي، وبالتنسيق مع شركاء نجاح المهرجان من داعمين ورعاة، حيث ستقدم المنصة عدداً من الخبراء من مختلف الجهات الحكومية والمعنية بالزراعة بشكل عام والنخيل بشكل خاص.

وأضاف أن مكتب شؤون المجالس خصص مسابقة تتعلق بالمهرجان، وتمتد من يومه الأول إلى يومه الأخير، عبر منصات التواصل الاجتماعي لمجالس أبوظبي، حيث تستهدف المسابقة المتابعين والمهتمين بالزراعة والثقافة والتراث، وستكون هناك جوائز قيّمة للمتفاعلين مع المسابقة.

وأشار إلى أن مهرجان ليوا للرطب ومن خلال شركاء النجاح يحافظ على مكانته المرموقة كمنصة تجمع بين المزارعين والمستهلك وأصحاب الخبرة والجهات ذات الاختصاص من جهات حكومية أو خاصة مثل الشركات والمصانع ومراكز الأبحاث والابتكارات الزراعية وغيرها، ورغم الظروف السائدة بسبب انتشار فيروس كوفيد - 19، تم ابتكار هذه المنصات الافتراضية لإبقاء حلقات التواصل مع كل المهتمين بالمهرجان مفتوحة.

وحول نقل فعاليات المهرجان للجمهور، قال نائب رئيس اللجنة إن التغطية للمهرجان هذا الموسم ستكون أولاً بأول من خلال الشريك الإعلامي للمهرجان «قناة بينونة الفضائية» ومختلف وسائل الإعلام التلفزيونية والصحافية والإذاعية والمواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة (تويتر وانستغرام وسناب شات turathuna_ae وفيسبوك turathuna.ae)، كما سيتم بث النتائج من خلالها بعد انتهاء لجان التحكيم من عملية التحكيم.

وأكد عبيد خلفان المزروعي، مدير المهرجان مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، أن جوائز هذا الدورة الحالية شهدت زيادة 60 جائزة وزيادة قيمة الجوائز النقدية لخمس فئات بالمهرجان، وذلك استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي بدأنا - منذ الإعلان عنها - بحصد ثمارها، حيث لمسنا حجم الاهتمام والإقبال من المزارعين للتسجيل بمختلف المسابقات، مشيراً إلى أن التوسع في فئات المسابقة سيشجع المزارعين بشكل أكبر على التوسع في زراعة المزيد من أصناف الرطب والفاكهة، وبكميات تسويقية تغذي السوق المحلي.

مسابقات

قال عبيد المزروعي إن عدد المسابقات في المهرجان يبلغ 22 مسابقة (11 مزاينة للرطب، 7 مسابقات للفواكه، مسابقة أجمل مخرافة، و3 مسابقات للمزرعة النموذجية)، وقد خصِّص لها 283 جائزة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 8 ملايين و200 ألف درهم، حيث سيكون خلال يوم المسابقة تسليم المشاركات من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثالثة مساءً، ويتم بعد ذلك البدء بالفرز والتحكيم، وإعلان نتائجها باليوم التالي.

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