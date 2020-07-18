بلدية دبي تنفذ 138 جولة تفتيشية على المسابح العامة في الحدائق العامة والفنادق

المصدر: دبي- وائل نعيم

نفذت بلدية دبي، 138 جولة تفتيشية على المسابح العامة في الحدائق العامة أو الفنادق، منذ إعادة فتح المسابح في 12 يونيو الماضي، وتم رصد مخالفات، أبرزها الازدحام في المسبح، بما يفوق القدرة الاستيعابية للمسبح، ويخالف إرشادات التباعد الجسدي، وعدم مطابقة مستويات التعقيم اللازمة في مياه الحوض، وتعطل أجهزة التعقيم والتطهير الخاصة بالمسابح، وعدم الاهتمام بمتطلبات النظافة، وتدني مستوياتها في المسبح والمناطق المحيطة، وتمت مخالفة العديد من المسابح المخالفة، وإغلاق 3 منها، لمخالفتها الاشتراطات الصحية.

وأوضحت بلدية دبي لـــ «البيان»، أن هناك اشتراطات متعلقة بجودة مياه المسابح، حيث من الممكن أن تتسبب المسابح بمجموعة من الأعراض الصحية المتعلقة بأمراض المياه الترفيهية، نتيجة بلع المياه الملوثة بالجراثيم، أو استنشاق الرذاذ الملوث، وذلك في حال عدم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة، لضمان جودة المياه، وتعقيمها وفق المعايير المعتمدة في بلدية دبي، وباستخدام المعقمات المعتمدة والمخصصة لمياه المسابح، مع ضرورة اتباع إرشادات الحفاظ على نسب المطهرات الموصى بها من بلدية دبي، وفحص المياه بشكل يومي، لقياس نسب المطهرات والأس الهيدروجيني، وتحليل المواد الكيماوية الموجودة في المياه، على الأقل كل أسبوعين، مثل القلوية وعسر الماء، كذلك تحليل الكائنات الدقيقة، على الأقل كل شهرين، مثل البكتريا القولونية. وأشارت بلدية دبي، إلى أنها تنفذ برامج رقابية دورية على أحواض السباحة، بموجب الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية، لضمان الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المعتمدة.

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