حمد المنصوري «لفريق المسبار»: عملتم بإخلاص

قال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، خلال رسالة وجهها لفريق مهمة استكشاف المريخ، «إن مسبار الأمل يقف في شموخ منتظراً لحظة الصفر متأهباً للانطلاق، وحاملاً معه اسم وطنكم الغالي إلى عنان السماء، فلنكن على موعد مع العد التنازلي في الميقات الجديد».

وتابع قائلاً: «أعلم أن تأخير انطلاق المسبار لم يكن الخبر الذي تنتظرونه، كلنا متحفزون لتلك اللحظة التاريخية، لكن سلامة الرحلة تستحق هذا التأجيل البسيط، قلوبنا تخفق شوقاً لتلك اللحظة، وهي آتية لا محالة، مواصلاً حديثه لهم، عملتم بإخلاص وتفانٍ، ولن يخيب الله رجاءكم، سينطلق مسبار الأمل وسيصل غايته، وسيكتب التاريخ هذه اللحظة المضيئة بحروف من نور في سجل الدولة».

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