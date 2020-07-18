سيف بن زايد: مشروع نفاخر به العالم

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

نشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فيديو تسجيلياً تضمن مقاطع مصورة بصوت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، معنوناً إياه «شباب الإمارات.. غرس زايد.. نحصد اليوم ثمار غرسه.. مشروع نفاخر به العالم»، وذلك احتفاء بمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل».

وتضمن الفيديو مقاطع صوتية للمغفور له الشيخ زايد يحث فيها الشباب الإماراتي على التعلم والاستفادة من المجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة لتطوير التعليم وبناء المؤسسات التعليمية، واستقدام أفضل المعلمين لهم، داعياً إياهم لاستغلال هذه الفرصة لبناء سعادتهم وحاضرهم ومستقبلهم. وجاءت عبارات المغفور له الشيخ زايد قائلاً فيها: «شبابنا فتحنا لهم مدارس، جلبنا لهم العلماء من شتى الأماكن.. كل ذلك لأجل أن ينفعوا أنفسهم أولاً، ويرضون أهلهم وينفعون الدولة»، وتابع طيب الله ثراه، مواصلاً كلماته «هذا الشباب الذي تعلم، يصل لأشياء أخرى جديدة الآن نجهلها، ونحن بنكون معاه.. اللي ينقص عليه فنحن بنعمله الرجال هي اللي تصنع سعادتها.. الرجال هي اللي تصنع حياتها.. الرجال هي اللي تصنع حاضرها ومستقبلها».

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