مراقب سري لرصد تطبيق اشتراطات صالات الأعراس في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشف فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن تخصيص مراقب سري لرصد تطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية في تشغيل صالات الأعراس الكبرى، بالإضافة لشركات تنظيم الأعراس في المنازل والخيام، مؤكداً أن الدائرة حددت إجراءات قانونية لضبط غير الملتزمين بتلك الاشتراطات.

وأشار إلى أن إعادة افتتاح صالات الأعراس الكبرى تشمل 16 إجراءً احترازياً، كما حددت الدائرة 9 اشتراطات للأعراس التي تقيمها شركات تنظيم الأعراس في المنازل والخيام، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووفقاً لتوصيات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأشار إلى أن اشتراطات تشغيل صالات الأعراس تختلف عن الأعراس المقامة في الخيام التي تلتزم بتقديم مخطط لموقع العرس الذي يشمل عدد الطاولات وأجهزة قياس الحرارة والتعقيم، قبل أن يتم اعتماده من الدائرة، مؤكداً أن شركات تنظيم الأعراس ملزمة بتطبيق تلك الاشتراطات وعدم الإخلال بها.

وأكد عليون أن فحص الخلو من فيروس كورونا يقتصر على 3 أسابيع، ويقوم العمال وصبابو القهوة بتقديم شهادة طبية جديدة تؤكد خلوهم من الفيروس، مشيراً إلى أن الدائرة حددت 50% من إجمالي القدرة الاستيعابية للصالات الرجالية والنسائية، على أن يسمح لـ 6 أشخاص بالجلوس على كل طاولة، مع ترك مسافة مترين بين الطاولات، والتأكيد على إلزام المعازيم ارتداء الكمامة.

وذكر أن الدائرة خصصت الخط «0565651818» للرد على استفسارات أفراد المجتمع وصالات الأعراس والشركات المنظمة للأعراس، لافتاً إلى أن الدائرة سمحت بتوزيع بطاقات الأعراس، موضحاً أن الدائرة حددت معاقبة تلك الجهات في حال عدم الالتزام ببنود الاشتراطات والتي تبدأ من الإنذار يليها غرامة مالية تبدأ من 3 آلاف درهم وصولاً إلى تحويل المخالف إلى النيابة العامة.

وناشد عليون العائلات وأفراد المجتمع إلغاء تجمعات ما قبل الأعراس، والتي تشمل الحنة والحفلات الصغيرة .

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