أكاديمية سيف بن زايد تنظم دورة تخصصية بالفيديو

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية أول دورة تدريبية متخصصة «عن بعد» لـ105 من خريجي الضباط الجامعيين من منتسبي قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي.

وتعرف المشاركون خلال الدورة التي جاءت بعنوان «المسار الوظيفي للجامعيين» على الأساليب الحديثة المتطورة في الحس الأمني وسياسة أمن المعلومات ووثيقة سلوكيات وواجبات رجال الشرطة والنزاهة الوظيفية.

وأوضح العميد راشد بو رشيد نائب مدير الأكاديمية أن الدورة تهدف إلى تطوير وتنمية مهارات المنتسبين الفنية والتخصصية لمواجهة متطلبات الوظيفة وتحقيق الأداء الأفضل وإحداث تعديل في اتجاهات الضباط بما يواكب احتياجات العمل الشرطي والأمني. حضر الدورة لوران كوسيت ضابط ارتباط الشرطة الفرنسية حيث اطلع على سير عملية التدريب «عن بعد».

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