رفع مستوى الأداء بـ«شرطة جبل علي»

المصدر: دبي - البيان

أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أهمية منطقة اختصاص مركز شرطة جبل علي بوصفها عصباً اقتصادياً للإمارة، وموقع جذب للمستثمرين ورجال الأعمال والسياح، الأمر الذي يستلزم التأكد من تطبيق البرامج الأمنية والمرورية لخفض الجريمة المقلقة والحوادث المرورية، وتقديم الخدمات بشكل يرضي جميع القاطنين في المنطقة، بالإضافة إلى العمل على رفع مستوى الأداء بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء المنصوري لمركز شرطة جبل علي ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد الدكتور عادل السويدي، مدير المركز، ونائبه العقيد سلطان عبد الله العويص، والعقيد خالد سعيد بن سليمان مدير إدارة الرقابة والتفتيش، وعدد من الضباط.

مؤشرات

واطلع اللواء خليل المنصوري على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، حيث حقق المركز نسبة 87.4% في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص خلال عام 2019 وكان المستهدف 84%، وبلغت 100% خلال العام الجاري، بينما بلغت نسبة تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100%، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة 8.3 دقائق، فيما كان المستهدف 9.5 دقائق، بينما بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة 15.6 دقيقة فيما كان المستهدف 17 دقيقة.

واطلع سعادة اللواء خليل المنصوري خلال جولته على آخر الإحصائيات المتعلقة بالمركز وإحصائيات قسم التسجيل المروري والجنائي خلال العام الماضي، والتي تضمنت إحصائيات حول تقارير الحوادث والبلاغات المرورية والجنائية والمخالفات المرورية.

وأشاد اللواء المنصوري بانخفاض الجريمة المقلقة في منطقة اختصاص المركز في العام الماضي مقارنة بالعام 2018، وذلك نتيجة لتطبيق البرامج الأمنية في منطقة الاختصاص، ومنها برنامج «المجهر الأمني» والذي يهدف إلى رصد الظواهر السلبية والحد منها، وذلك من خلال عقد الاجتماعات وورش العمل مع موظفي الأمن العاملين في الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتوعيتهم بالأساليب المستحدثة في الجرائم وكيفية التعامل في حالات الاشتباه، وتزويدهم بأرقام المركز والضابط المناوب للإبلاغ عن أي حالة اشتباه، ونفذ المركز زيارات لأكثر من 1000 شركة ومستودع في منطقة الاختصاص، بالإضافة إلى الفرق الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية والاجرامية، كما قام المركز برفع نسبة التغطية الأمنية من خلال استخدام مشروع 6 سيجما للتطوير والتحسين المستمر.

جهود

كما أشاد بالجهود التي تقوم بها شعبة الشيكات في المركز، حيث قامت الشعبة بتسوية بلاغات شيكات قيمتها نحو 243 مليون درهم بشكل ودي في العام 2019، مقابل تسوية بلاغات شيكات قيمتها نحو 255 مليون درهم في العام 2018.

واطلع اللواء المنصوري على إحصائيات قسم إسعاد المتعاملين، حيث سجل القسم 50530 معاملة ذكية في العام الماضي، مقابل 48729 معاملة ذكية في العام 2018.

خطط

استمع اللواء خليل المنصوري إلى الخطط المستقبلية للمركز، ومن ضمنها مبادرة «التحقيق المرئي» وهي التحقيق عن بعد مع نزلاء المؤسسات العقابية من قبل عضو النيابة المختص، بحيث لا يتطلب أخذ أذونات من أعضاء النيابة والانتقال إلى المؤسسات العقابية للتحقيق معه، وإنما الاكتفاء بالتحقيق مع النزيل من قبل عضو النيابة مباشرة من خلال الأجهزة والبرامج التطبيقية، حيث تم تنفيذ المبادرة في 15 قضية.

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