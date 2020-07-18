«الدفاع المدني» يحدد اشتراطات السلامة في التكييفات

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية حملة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وذلك بتوجيهات اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، حددت خلالها اشتراطات السلامة في التكييفات المنزلية.

وتأتي الحملة ضمن مبادرة «السلامة في الصيف»، والمنبثقة من حملة التوعية الرئيسية الثانية التي أطلقتها القيادة العامة مطلع الشهر الماضي بعنوان «وقايتكم غايتنا».

وبينت القيادة العامة للدفاع المدني في حملتها الإلكترونية عدداً من الأسباب الرئيسية لاندلاع حرائق وحدات التكييف، من بينها الإفراط في استخدام المكيفات وعدم صيانتها، ورداءة التمديدات الكهربائية إلى جانب استخدام تكييفات تفتقر إلى الجودة، أو ذات نوعية رديئة، والبدء في تشغيلها مع ارتفاع درجات الحرارة دون صيانتها ولا التأكد من صلاحياتها للعمل، أو تشغيلها بصفة مستمرة، فضلاً عن زيادة الحمل على التمديدات والخطوط الكهربائية، أو استخدام أسلاك رديئة ومتعددة الوصلات.

أحمال كهربائية

وأوضحت أن عدم حساب الأحمال الكهربائية بشكل صحيح يؤدي إلى اندلاع حرائق وحدات التكييف وخاصة في فصل الصيف، مشيرة إلى أن خطورة حرائق التكييف تكمن في احتمالية اشتعالها أثناء فترات النوم، حيث ينتج عن هذا النوع من الحرائق العديد من الغازات شديدة السمية، كغاز أول أكسيد الكربون الذي يؤدي للوفاة مباشرة في حال استنشاقه.

ودعت القيادة العامة للدفاع المدني أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام بتطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة التي حددها الدفاع المدني في التكييفات تفادياً لوقوع حوادث الحريق الناتجة عن اتباع عدد من السلوكيات الخاطئة من قبل البعض، كما دعت إلى ضرورة الاستماع لنصائح وإرشادات الدفاع المدني للوقاية والسلامة من مخاطر الحرائق التي تتسبب في نشوبها أجهزة التكييف، ومنها التأكد من اقتناء أجهزة تكييف ذات جودة عالية، والتأكد من صلاحيتها قبل البدء في تشغيلها وتنفيذ التوصيلات الكهربائية من قبل الفني المختص، والتأكد من أن الأسلاك نوعية جيدة تسمح بتحمل عمل التكييف.

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