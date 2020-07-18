«سند» شخصية كرتونية للتوعية باشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي شخصية «سند» الكرتونية التي ستقوم بمهام التوعية باشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق، وتقدم النصائح والإرشادات للجمهور حول أفضل الممارسات والسلوكيات الصحيحة.

وقال العميد محمد معيوف الكتبي مدير عام الدفاع المدني بأبوظبي إن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لرؤية دولة الإمارات 2021 في أن تكون من أفضل دول العالم أمناً وسلامة وضمن الجهود المتواصلة للارتقاء بخدمات الدفاع المدني وتطويرها للأفضل دائماً.

و أشار العميد محمد إبراهيم العامري نائب مدير عام الدفاع المدني إلى الاهتمام المستمر بتشجيع الأفكار والمقترحات الابتكارية الواقعية التي تحقق أهداف الوقاية والسلامة في مجتمعنا، موضحاً أن أي تميز أو إنجاز يحققه الدفاع المدني هو نتاج طبيعي للتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، إلى جانب الجهود المتميزة لجميع العاملين بالدفاع المدني في تطوير الأداء سعياً للوصول إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية.

إرشادات

وأكد النقيب يوسف سيف الكعبي رئيس قسم الحماية المدنية الحرص على نشر إرشادات السلامة للجمهور بوسائل بسيطة ومحببة للجمهور، مشيراً إلى أن شخصية «سند» الكرتونية ستتواصل مع الناس عن قرب عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب القنوات التلفزيونية ودور السينما.

وأوضح أن «الملازم سند» سيكون من الشخصيات المحببة للجمهور، وسيركز على تقديم نصائح حول تعلم الممارسات التي تسهم في تقليل مسببات الحرائق والتعريف بدور وخدمات الدفاع المدني في المجتمع بمختلف المواسم مثل الأمطار والصيف وغيرها.

ولفت إلى أنه سيقوم أيضاً بالتعريف بكيفية التعامل مع الحالات الطارئة ووضع خطط إخلاء للمنزل في حال وقوع حريق، ويقدم نصائح وإرشادات حول الاستخدام الصحيح لأنظمة الوقاية والسلامة مثل الطفايات وغيرها، وإبراز أهميتها في المنازل والسيارات والمطاعم ومختلف المنشآت.

وذكر أنه تم إعداد سيناريوهات للشخصية تحت إشراف كوادر وطنية مدربة ومتخصصة وبأساليب بسيطة وباللغة العربية مع توفر الترجمة باللغة الإنجليزية، لافتاً إلى أنه سيتم في المستقبل القريب إدخال لغات أخرى كالأوردو والهندية وغيرها.

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