شرطة عجمان تحتفي بعودة الموظفين لمقار عملهم

المصدر: عجمان - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان استقبالاً للموظفين بعد عودتهم لمقار عملهم.

وقال المقدم عبدالله علي علوان نائب مدير إدارة الموارد البشرية بشرطة عجمان إنه ضمن توجيهات الدولة بعودة الموظفين إلى مقار عملهم بنسبة 100 % نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان استقبالاً لموظفيها للترحيب بهم لعودتهم لممارسة مهامهم الوظيفية في مقر العمل بعد تجربة ناجحة للعمل عن بعد في منازلهم منذ بداية أزمة كورونا.

وقام موظفو قسم الإعلام والعلاقات العامة مع بداية الصباح بتوزيع الحلويات والترحيب بالضباط وصف الضباط والأفراد والمدنيين أثناء دخولهم من البوابة الرئيسية للقيادة بالإضافة إلى توزيع الحلويات على الموظفين في مكاتبهم مرفقة بها عبارة «سعداء بعودتكم العودة للعمل لاتعني ترك الحذر»، كما تم توجيه النصائح والإرشادات بالتقيد بالإجراءات الإحترازية والوقائية التي تضمن سلامتهم وسلامة الآخرين من الإصابة بمرض فيروس كورونا.

وأضاف نائب مدير إدارة الموارد البشرية أن موظفي مراكز الشرطة الشاملة قاموا أيضاً بتوزيع المعقمات والحلويات على الموظفين، مع التوعية بالاجراءات الإحترازية ومنها مركز شرطـة مشيـرف الشامـل، ودعا موظفي شرطة عجمان بضرورة التقيد بالإجراءات الإحترازية والوقائية التي أعلنتها الجهات والهيئات الصحية في الدولة، وتنفيذ التدابير الكافية التي تضمن سلامتهم وحمايتهم من الإصابة بالعدوى لدعم استمرارية الأعمال بمرونة وانسيابية متمنياً السلامة للجميـع.

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