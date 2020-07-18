بلدية أم القيوين توزع 292 حاوية

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

وزعت بلدية أم القيوين كميات جديدة من حاويات النفايات واستبدال معظم الحاويات التالفة التي شملت المواقع الأكثر احتياجاً في الإمارة كالطرق الرئيسية وبجوار المنشآت التعليمية والتجمعات السكانية والمساجد، كما تم استبدال الحاويات التالفة في عدد من المواقع الأخرى بهدف الحفاظ على البيئة والارتقاء بمستوى النظافة في جميع الأحياء والمناطق التابعة للإمارة، حيث تم توزيع 292 حاوية جديدة على تلك المناطق.

وقال غانم علي سعيد مدير قطاع النقليات والخدمات العامة ببلدية أم القيوين: إن توزيع الحاويات جاء بسبب تهالك الحاويات القديمة واستبدالها بجديدة لضمان توفير بيئة نظيفة لأهالي الإمارة، كما أن الدائرة عملت خلال الفترة الماضية على توفير واستبدال العديد من الحاويات التالفة بأخرى جديدة وإعدام غير الصالحة للاستخدام من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المصنعة للحاويات لتزويد الدائرة بأحدث الحاويات والكميات المطلوبة وبمجرد تسلم الكميات بالشكل الكامل يتم توزيعها على المناطق وفقاً لاحتياجاتها.

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