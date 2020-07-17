سيف بن زايد يطلق مركز فزعة لحاضنات ومسرعات الأعمال

المصدر: وام

أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، أمس، مركز فزعة لحاضنات ومسرعات الأعمال، المشروع الريادي الذي يقدم الدعم اللوجيستي والتدريب والتأهيل والدراسات والاستشارات لرواد الأعمال الإماراتيين، على هامش افتتاح سموه "متاجر فزعة" في العين، ضمن سلسلة متاجر تم افتتاحها تباعا في الدولة.

ويعني مركز فزعة لحاضنات ومسرعات الأعمال بالعمل على تحفيز ريادة الشباب الإماراتي الطموح في مجال الأعمال، وتمكينهم من إنشاء مشاريعهم والاستفادة من الخدمات المتميزة التي تتيح لهم التغلب على تحديات إدارة وتمويل وتسويق المشاريع التجارية الريادية، حيث يأتي المركز ضمن رؤية حكومة الإمارات في تشجيعها للشباب لترجمة أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناشئة تمكنهم من دخول مجال ريادة الأعمال.

حضر الافتتاح سهيل بن نخيرة العفاري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، واللواء سالم علي مبارك الشامسي، وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، والمقدّم أحمد بوهارون الشامسي، المدير العام لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية العضو المنتدب لـ"فزعة"، وعدد من الضيوف ومن ضباط وزارة الداخلية.

وأكد المقدّم أحمد بوهارون الشامسي، المدير العام لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية العضو المنتدب لـ"فزعة"، أن مبادرات الصندوق متواصلة، وأن انطلاق المركز يأتي في وقت مهم وحيوي ضمن حلول مباشرة لدعم قدرات رواد الأعمال الإماراتيين، خاصة الفئة الشابة منهم، على الاستمرارية ومواصلة نمو أعمالهم وتخطي التداعيات السلبية التي انعكست عليهم من جراء جائحة كورونا ودعمهم من خلال توفير كل ما يلزم لتعزيز استمرارية أعمالهم ونموها، بما ينعكس على الاستقرار الأسري والمجتمعي.

وقال المقدم الشامسي: "لقد جاء مركز فزعة لحاضنات ومسرعات الأعمال لدعم الشباب الإماراتي، من خلال توفير منصة لتبادل الخبرات والمعارف بين كبار عالم الأعمال والشركات الناشئة، حيث يقدم بيئة خدمات متكاملة من مكاتب وقاعات تدريب وخدمات سكرتارية ودعم لوجيستي ومساحات عرض والبنك الذكي، ومركز خدمات حكومية، مع توفير دورات تدريبية مع الشؤون القانونية والأنشطة التسويقية، والجوانب الإدارية والمالية، وتوفير خدمات استشارية مالية وقانونية ودراسات جدوى وخدمات ترجمة وغطاء تمويلي عبر قروض ميسرة".

وأوضح أن مجلس الإدارة حدد عددا من الشروط والمعايير الخاصة بالتقديم لخدمات المركز الجديد، أهمها أن يكون من مواطني الدولة ويملك الطموح، وأن يكون متفرغاً ويكرس وقته وجهده للمشروع، وألَّا يكون نشاطه محظوراً من قبل مؤسسات دعم مشاريع الشباب الإماراتية والالتزام بشكل قانوني.

كما تم إعطاء الأولوية للمواطنين من أصحاب الهمم ومن مشروعات الأسر المنتجة ومن أصحاب الأعمال التراثية والأفكار الابتكارية ليشكل الصندوق دعماً اجتماعياً ومساهمة فاعلة في المجتمع الإماراتي، ولدعم وتطوير الأفكار المبتكرة ضمن رؤية حكومة الإمارات الحيوي في تبنيها، وتوفير كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتحويل مثل هذه الأعمال إلى مشاريع ناشئة ناجحة.

وعن متاجر فزعة في العين، أوضح المقدّم أحمد بوهارون الشامسي أن المتجر الجديد يأتي ضمن مبادرات صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية المتواصلة في توفير كل أشكال الدعم والتسهيل على المنتسبين وأسرهم والمنتفعين من عضويات فزعة من فئات المجتمع الإماراتي، حيث يقدم المتجر الجديد لوحده أكثر من 6000 آلاف سلعة ومنتج ذات جودة وأسعار مخفضة، إلى جانب عرض الخدمات التكافلية التي تقدمها فزعة مثل عروض السيارات وسلة الغذاء الصحي وغيرها.

#سيف_بن_زايد: سررت بافتتاح متاجر فزعة في العين ضمن سلسلة متاجر تزداد نمواً على مستوى الدولة.

الشكر لجميع الهيئات والشركات من القطاع الحكومي والخاص لإسهامهم الإيجابي في دعم وإنجاح هذه المبادرات المجتمعية متمنياً دوام التوفيق لفرق العمل كافة@SaifBZayed#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/eReEhAulCq — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 17, 2020

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