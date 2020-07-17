دفاع مدني أبوظبي يطلق شخصية "سند" الكرتونية للتوعية

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني أبوظبي شخصية (سند الكرتونية) التي ستقوم بمهام التوعية باشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق وتقدم النصائح والإرشادات للجمهور حول أفضل الممارسات والسلوكيات الصحيحة للوقاية وترسيخ وزيادة الوعي المجتمعي في هذا الجانب.

وقال العميد محمد معيوف الكتبي، المدير العام للدفاع المدني - أبوظبي، إن إطلاق هذه الشخصية يجسد رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021 في أن تكون من أفضل دول العالم أمناً وسلامة ضمن الجهود المتواصلة للارتقاء بخدمات الدفاع المدني وتطويرها للأفضل دائماً.

وأشار العميد محمد إبراهيم العامري، نائب المدير العام للدفاع المدني – أبوظبي، إلى الاهتمام المستمر بتشجيع الأفكار والمقترحات الابتكارية الواقعية التي تحقق اهداف الوقاية والسلامة في مجتمعنا، موضحاً أن أي تميز أو إنجاز يحققه الدفاع المدني هو نتاج طبيعي للتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، إلى جانب الجهود المتميزة لجميع العاملين بالدفاع المدني في تطوير الأداء، سعياً للوصول إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وأكد النقيب يوسف سيف الكعبي، رئيس قسم الحماية المدنية، الحرص على نشر إرشادات السلامة للجمهور بوسائل بسيطة ومحببة للجمهور، مشيراً إلى أن شخصية سند الكرتونية ستتواصل مع الناس عن قرب عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب القنوات التلفزيونية ودور السينما.

وأوضح أن "الملازم سند" سيكون من الشخصيات المحببة للجمهور، وسيركز على تقديم نصائح عن تعلم الممارسات التي تسهم في تقليل مسببات الحرائق والتعريف بدور وخدمات الدفاع المدني في المجتمع بمختلف المواسم مثل الأمطار والصيف وغيرها.

وأضاف: "سيقوم بالتعريف بكيفية التعامل مع الحالات الطارئة، ووضع خطط اخلاء للمنزل في حال وقوع حريق، ويقدم نصائح وإرشادات حول الاستخدام الصحيح لأنظمة الوقاية والسلامة مثل الطفايات وغيرها، وإبراز أهميتها في المنازل والسيارات والمطاعم ومختلف المنشآت".

وذكر أنه تم إعداد سيناريوهات للشخصية تحت إشراف كوادر وطنية مدربة ومتخصصة وبأساليب بسيطة وباللغة العربية مع توافر الترجمة باللغة الإنجليزية، لافتاً إلى أنه سيتم في المستقبل القريب إدخال لغات أخرى كالأوردو والهندية وغيرها.

وأشار إلى أن شخصية "الملازم سند" تمتاز بكونها مثقفة ومحبة للمطالعة، و"سند" واثق بنفسه ويرتدي زي الدفاع المدني وخوذة صفراء اللون، وهو الزي الرسمي للإطفائيين، ويمتاز بخصال الشخصية الإماراتية المحببة للناس في ابتسامتها وطيبتها وحبها لمساعدة الآخرين، وتعريفهم بكل ما يتعلق بحماية حياتهم من مخاطر حوادث الحريق، ومن كلماته "هذا أنا، وهذه مسؤوليتي" التي يقولها بثقة للدلالة على تقديم معلومات مهمة وقيّمة للوقاية والسلامة للجمهور عموماً، وهي نتاج خبرات الإطفائيين في التعامل مع مختلف أنواع الحرائق سنوات.

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