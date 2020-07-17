محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع ماكرون وميركل علاقات التعاون وتطورات المنطقة

المصدر: أبوظبي - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصالين هاتفيين مع إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية وأنجيلا ميركل، مستشارة ألمانيا الاتحادية، العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة مع البلدين الصديقين. وأكد سموه والرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية، أهمية الدفع باتجاه تثبيت الأمن والسلام في المنطقة والتسوية السلمية للأزمة في ليبيا وطرح الحلول الدبلوماسية والحوار، بما يحقق رغبة الشعب الليبي في البناء والتنمية والعيش بسلام.

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