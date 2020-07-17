بدء التجارب السريرية للمرحلة الثالثة للقاح «كورونا» بالدولة.. ودعوة المتطوعين للمشاركة

المصدر: أبوظبي – عماد عبد الحميد، أحمد سعيد

بدأت في أبوظبي، أمس، أولى التجارب السريرية العالمية للمرحلة الثالثة من لقاح محتمل لـ «كوفيد 19».

وقام كل من: الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة بأبوظبي، والدكتور جمال الكعبي، وكيل دائرة الصحة بالإنابة، بالبدء بتجربة المرحلة الثالثة من اللقاح غير النشط لوباء «كوفيد 19» كأول شخصين يتطوعان للقيام بهذه التجربة.

وقالت الدكتورة نوال أحمد محمد الكعبي، رئيس الاستشاريين في مدينة الشيخ خليفة الطبية، ورئيس اللجنة الوطنية السريرية لوباء «كوفيد 19»: «إن مرحلة التجارب السريرية الثالثة تأتي عقب نجاح المرحلتين الأولى والثانية في الصين واللتين أثمرتا عن قيام 100% من المتطوعين بتوليد أجسام مضادة بعد أخذ جرعتين من اللقاح، وستكون المرحلة الثالثة مفتوحة للمتطوعين من كافة إمارات الدولة».

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