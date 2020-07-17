عروض نارية في «ذا بوينت » تزين نخلة جميرا

المصدر: دبي – البيان

نظمت «ذا بوينت» أمس، والتي تتميز بإطلالات ساحرة على فندق أتلانتس، أولى أمسياتها من الألعاب النارية، من ضمن ثلاث أمسيات ستقوم بتنظيمها خلال فعاليات «مفاجآت صيف دبي»، حيث تتزين السماء بعروض الألعاب النارية يومياً في الساعة 8:30 مساءً حتى 18 يوليو، بينما يمكن للمقيمين والزوار الاستمتاع بقوائم المأكولات الخاصة يومياً من 12 وحتى 18 يوليو مع تخفيضات من 30 وحتى 50 % وعروض مجانية على أطباق مختارة في المطاعم المشاركة.

وتشكّل «مفاجآت صيف دبي» الفرصة المثالية لقضاء أجمل الأوقات واكتشاف العروض المذهلة بصحبة العائلة والأصدقاء. وتقدم سنوياً للمتسوقين داخل دولة الإمارات وخارجها تجربة مذهلة ومليئة بالعروض الترويجية والسحوبات والفعاليات والتجارب الفريدة.

كما يحظى الحدث بمكانة خاصة لدى سكان دبي وزوارها، حيث نجح في تعزيز مكانته كإحدى أهم الفعاليات المرتقبة في دبي، بالإضافة إلى الحيوية التي يضفيها على كافة أنحاء المدينة سنوياً، ليقدم للعائلات والأصدقاء من الزوار والمقيمين موسماً صيفياً ممتعاً.

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