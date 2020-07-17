«الصداقة الإماراتية- اليابانية للتطوير المهني للمرأة» تعقد اجتماعها الـ 11

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، عقدت لجنة الصداقة الإماراتية- اليابانية للتطوير المهني للمرأة، التي تدعم تمكين المرأة في صناعة النفط والغاز، اجتماعها الحادي عشر لمجلس الإدارة في 8 يوليو الجاري.

وتم عقد الاجتماع افتراضياً، عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور كل من معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، وتسيوشي ناكاي، الرئيس التنفيذي لمركز التعاون الياباني للبترول؛ وفاطمة النعيمي، الرئيسة التنفيذية لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال، ورئيسة لجنة إدارة لجنة الصداقة الإماراتية- اليابانية للتطوير المهني للمرأة.

ونقلت الدكتورة ميثاء الشامسي تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لأعضاء اللجنة، وتقدير سموها لجهود العاملين المخلصة خصوصاً في ظل هذه الظروف الاستثنائية، التي يمر بها العالم. وقالت: «فخورون بما تم إنجازه منذ تأسيس اللجنة من مبادرات وأنشطة أسهمت في تعزيز دور المرأة وتمكينها مهنياً في مجال صناعة النفط والغاز».

وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين أدنوك ومركز التعاون الياباني للبترول، وتطوير الأداء المهني للمرأة، وتعزيز مشاركتها وحضورها في قطاع النفط والغاز.

مخرجات

أشاد الرئيس التنفيذي لمركز التعاون الياباني للبترول بمخرجات هذا الاجتماع، والتي سلطت الضوء على تبادل أفضل الممارسات والحلول الذكية، التي تم اتخاذها للتصدي لجائحة «كورونا» والمحافظة على سلامة الكوادر البشرية وضمان استمرارية الأعمال.

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