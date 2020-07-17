«سي إن إن»: الإمارات تذهب إلى أبعد من النجوم

المصدر: إعداد - فاتن صبح

«مسبار الأمل» على الكوكب الأحمر، الإمارات تذهب أبعد من النجوم.. إلى المريخ، تحت هذا العنوان نشر موقع «سي إن إن» الأمريكي تقريراً، استهله بصور ومقاطع لهزاع المنصوري، رائد الفضاء العربي الأول إلى محطة الفضاء الدولية، ورائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.

وينقل الموقع عن المنصوري قوله: «بذهابنا إلى المريخ في المستقبل نكتسب نوعاً من المعرفة حول كيفية العيش على نحو أفضل على كوكب الأرض». ويضيف المنصوري: إن الإمارات تحقق إنجازاً جديداً في الوصول إلى أبعد من حدود السماء وسبر أغوار جديدة في استكشاف الفضاء الخارجي.

ويتابع: «إننا نسطر بداية حقبة جديدة في الدولة والمنطقة العربية بأسرها، وذلك من حيث تحفيز أجيال الشباب القادمة والتفكير بأن لا شيء مستحيل». أما سلطان النيادي فيشير، وفقاً للموقع، إلى أن فهمنا لما حصل على المريخ قبل ملايين الأعوام ربما يخولنا الاستفادة، لمحاولة حماية كوبنا الأرض.

ويقول: «الأمل هو الاسم الذي اخترناه للمسبار في دلالة على كل الصعوبات، التي تواجهها المنطقة. إن مقدرتنا على بناء كل تلك الإمكانات والانطلاق في مشروع الشراكة التعاوني الدولي هذا، وقدرتنا على تدريب المهندسين وقيادة المجتمع العلمي في الدولة والمنطقة عموماً هو على ما أعتقد الجانب الأبرز».

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