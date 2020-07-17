الاطلاع على تقرير أداء مبادرة «قضية اليوم الواحد»

المصدر: دبي - البيان

ترأس المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، اجتماع القيادة الاستراتيجي. وتم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير الأداء لمبادرة «قضية اليوم الواحد»، ونتائج استبيان سعادة الموظفين الداخلي، بالإضافة إلى متابعة سير عمل نظام القيادة الذكي الذي تم إطلاقه مؤخراً. حضر الاجتماع كل من المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، والمحامين العامين ومديري الإدارات.

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