تكريم الفائزين بجائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار

المصدر: أبوظبي - وام

كرمت القيادة العامة للقوات المسلحة كوكبة من الضباط وضباط الصف، والجنود والمدنيين والمتقاعدين، ومجندي الخدمة الوطنية من الذكور والإناث من مختلف التخصصات، الفائزين بالدورة الثالثة من «جائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار»، التي تأتي لتقدير وتحفيز الأداء المتميز، وتشجيع التنافس الإيجابي.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة، صباح أمس، برعاية معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وأكد الحمادي أن «جائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار تجسد حرص القيادة الرشيدة على تشجيع ضباط وأفراد قواتنا المسلحة، من أجل بذل المزيد من الجهد والعطاء، للحفاظ على الإنجازات التي تحققت، والمساهمة في رفعة الدولة وتقدمها».

تطوير

وقال: «إن جوائز التميز والابتكار في مختلف المؤسسات بالدولة تستهدف تطوير الأداء العام وتكريس ثقافة التفوق بين العاملين، وتحفيزهم على التنافس الذي ينعكس بشكل إيجابي على هذه المؤسسات».

وحث الفائزين على مواصلة بذل الجهود والسعي دائماً نحو التميز والابتكار، متمنياً لهم مزيداً من التفوق والنجاح.

وفي بداية الاحتفال ألقى العميد الركن الدكتور المهندس مبارك سعيد بن غافان الجابري رئيس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة العليا للجائزة كلمة قال فيها: «في عالم متسارع التغيير تمضي دولة الإمارات وهي في سباق مع الزمن، لتحقيق آمال قيادتها وشعبها وتحويل الأحلام إلى واقع ملموس مرتكزة على الاستثمار في الإنسان كونه أساساً ووقوداً بهذا السباق المتواصل، لقد وضعت القيادة نصب عينها أهمية بناء جيل متعلم واع يستطيع تحقيق الإضافة المرجوة لرحلة التميز والابتكار والإبداع».

تميز

وأضاف الجابري: «إننا اليوم ونحن نكرم الفائزين في الدورة الثالثة لجائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار فإننا نستذكر الماضي الجميل والحاضر الباهر والمستقبل المشرق في ظل القيادة الحكيمة، التي لا تألو جهداً في دعم المتميزين والمبتكرين»، مشيراً إلى أن رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات كانت الأساس في كل ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الـ 3 دورات الماضية من هذه الجائزة، واليوم وقد اكتملت منظومة التميز والابتكار في القوات المسلحة وبانتشار ثقافتها بين جميع منتسبي القوات المسلحة.

وشاهد الحضور فيلماً وثائقياً عن جائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار ثم كرم معالي حسين بن إبراهيم الحمادي يرافقه العميد الركن مبارك سعيد الجابري الفائزين بجائزة القوات المسلحة للتميز والابتكار في دورتها الثالثة، والشركاء الاستراتيجيين في مجلس توازن الاقتصادي وجامعة الإمارات، والتي شارك عدد من كوادرها في لجنة التقييم والتحكيم، كما قدمت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا المساندة العملية للمبتكرين والمشاركة بالأفكار والأطروحات.

شكر

وتقدم الفائزون بجزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك لدعم سموه للجائزة وحرصه على تطورها سنوياً، لتكون من أكثر الجوائز تميزاً على مستوى القوات المسلحة، معتبرين أن فوزهم بجائزة تحمل اسم القوات المسلحة شرف عظيم ووسام تميز على صدر كل من ينالها.

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