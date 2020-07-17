المري يتفقد سير العمل في مشروعي «الخوانيج» و«خيالة العوير»

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص القيادة العامة على مواكبة التوسع والتطور العمراني في الإمارة، وتطبيق استراتيجيتها الهادفة إلى بسط الأمن باعتباره ركيزة التنمية والتطور، الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات أمنية مميزة، تسعد المتعاملين وتعزز من الأمن والأمان في كل مناطق إمارة دبي.

جاء ذلك خلال تفقده مستوى الإنجاز في مشروعي مركز شرطة الخوانيج، ومركز شرطة خيالة العوير الجديد، والمراحل النهائية لهما، حيث سيتم تدشينهما في الفترة المقبلة، ليصبحا إضافة ورافداً مهماً لدعم العمل الأمني للقيادة العامة لشرطة دبي.

وتفقد المري، مشروع المبنى الجديد لمركز شرطة خيالة العوير، ومستوى الإنجاز فيه، حيث استمع من اللواء عبدالله حسين خان أهلي، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، والعميد محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة خيالة العوير، إلى المقترحات والتصورات المستقبلية للمركز، ودور شرطة الخيالة في بسط السيطرة الأمنية، والنتائج التي حققها في الفترة الأخيرة.

اختصاص

كما تفقد مركز شرطة الخوانيج، مؤكداً أنه سوف يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، فيما يختص بسرعة الاستجابة للبلاغات والوصول إلى أماكنها بسهولة ويسر شديدين، كما أنه مجهز وفق أفضل المعايير الأمنية، ويراعي المعايير العالمية للأبنية الحديثة، من حيث الخدمات الذكية، والأبنية الصديقة للبيئة، والأبنية الخضراء ذات المواصفات البيئية والصحية السليمة، والموفرة للطاقة.

شرح

واستمع المري إلى شرح قدمه العميد يوسف العديدي، مدير مركز شرطة القصيص، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعقيد علي أهلي، مدير إدارة الهندسة والصيانة، والنقيب محمد مطر المزينة، رئيس قسم الإشراف الهندسي، والملازم أول مهندس سعيد الغافري، مدير مشروع مركز شرطة الخوانيج، حيث استعرضوا مستوى التجهيزات في المبنى مثل خريطة رحلة المتعامل في المركز، وأنظمة المراقبة، وبيئة المركز المطابقة لمعايير الصحة والسلامة، وأقسام المركز وأماكن تقديم الخدمات الذكية وكل الجوانب المتعلقة بالاستعداد لتدشينه.

بالأرقام

استعرض العميد محمد عيسى العظب، الإحصاءات المحررة للمخالفين للإجراءات الاحترازية في مناطق اختصاص مراكز الشرطة أثناء جائحة «كوفيد 19»، حيث نفذ مركز الخيالة 832 دورية، وبلغ عدد المخالفات المحررة للمركبات 606 مخالفات، وبلغ عدد الأشخاص الذين تمت مخالفتهم 4694 شخصاً، وبلغ عدد سندات التعهد 2197 سنداً.

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