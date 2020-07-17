جمعية أهالي ذوي الإعاقة تطلق نشاطها الصيفي

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكدت بهية بطي سبت عضو مجلس إدارة جمعية ذوي الإعاقة في الشارقة أن «الجمعية أطلقت بداية الأسبوع الماضي سلسلة من البرامج والورش والدورات التدريبية، ضمن البرنامج الصيفي 2020، والذي تنظمه تحت عنوان «صيفك أحلى معنا»، وتستهدف أمهات أصحاب الهمم، وأصحاب الهمم أنفسهم لإكسابهم المهارات الرياضية والثقافية والاجتماعية المناسبة «عن بعد»، كما تستهدف استغلال العطلة الصيفية «عن بعد»، بما يعود بالفائدة على الأبناء وأهاليهم، حيث سخرت الجمعية كل الإمكانات المادية والبشرية لإنجاح الفعاليات وإسعاد أعضاء الجمعية البالغ عددهم 400 عضو على مستوى الدولة».

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