«استخدمها صح» حملة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي حملة جديدة بعنوان «استخدمها صح» تركز فيها على العمل مع الأفراد والأسر في الإمارة لتعزيز وعيهم بأهمية الحفاظ على الماء والكهرباء وتعزيز مبادئ كفاءة استهلاك الطاقة في المنازل، بهدف غرس ترشيد الاستهلاك كثقافة وطنية تعزز الحفاظ على الموارد الطبيعية لدعم استراتيجيات الأمن الغذائي وأمن الطاقة في البلاد.

وتم إطلاق حملة «استخدمها صح» في إطار حملة «التزامنا- طاقة وطن» التي أطلقتها دائرة الطاقة في أبريل لإبراز التزام قطاع الطاقة بحماية المجتمع والبيئة وللتأكيد على الدور المحوري للقطاع في ضمان إمدادات طاقة آمنة وعالية الموثوقية تساعد على استمرارية الأعمال في جميع القطاعات الحيوية في مختلف أنحاء الإمارة.

وتهدف دائرة الطاقة من خلال حملة «استخدمها صح» إلى إحداث تأثير إيجابي في سلوكيات الطاقة معتمدة على ارتفاع شعور المجتمع بالتضامن والالتزام بدعم الجهود الحكومية في الحفاظ على الموارد الحيوية، إضافة إلى الإسهام في خلق مجتمع مستدام وبيئة نظيفة وصحية للأجيال القادمة.

ركيزة للنمو

وقال المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، «تعد الطاقة ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية وجودة الحياة، وبالتالي فمستقبل دولة الإمارات يعتمد إلى حد بعيد على استدامة الطاقة، وهدفنا من حملة «استخدمها صح» هو دعم مجتمعنا ومساندته من خلال رفع الوعي بالقضايا العملية حول الطاقة مثل التكلفة العامة على المشغلين والمستهلكين لزيادة القدرات الإنتاجية، وذلك من أجل تعزيز سلوكيات الاستخدام الفعّال للطاقة».

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