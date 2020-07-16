«أصدقاء مرضى السرطان» تطلق حملة «يوم من غير قهوة»

المصدر: دبي - البيان

وجهت جمعية أصدقاء مرضى السرطان دعوة لأصحاب القلوب البيضاء والباحثين عن فرصة لدعم المحتاجين والمرضى، للمشاركة في الحملة الإنسانية التي أطلقتها تحت شعار «يوم من غير قهوة»، والرامية إلى حشد أكبر عدد ممكن من المتبرعين للامتناع عن تناول القهوة ليوم واحد أو أكثر والتبرع بثمنها لدعم تكاليف علاج مرضى السرطان في الدولة.

وحرصت جمعية أصدقاء مرضى السرطان على تشجيع المشاركين في الحملة على مشاركة قصصهم وتجاربهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها مرفقة بأحد الوسوم التالية: #يوم_من_غير_قهوة، #اترك_فنجان، أو#أنقذ_حياة، حيث ستقوم الجمعية بإعادة نشر هذه القصص والتجارب على موقعها الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها @focpuae.

وتتحدى الحملة المواطنين والمقيمين أن يتبرعوا بـ20 درهماً عن ترك كل فنجان، و100 درهم عن تناول القهوة لمدة يوم واحد، و500 درهم عن شربها لمدة أسبوع، و2000 درهم عن احتسائها لشهر كامل.

وتفتح جمعية أصدقاء مرضى السرطان أمام المشاركين في الحملة باب التبرع من خلال الموقع الرسمي للجمعية www.focp.ae عبر إدخال المبلغ الذي يرغبون بالتبرع به لدعم المصابين.

وتنطلق الحملة من رؤية الجمعية في التأكيد على أن الجهود القليلة والبسيطة تصنع فرقاً كبيراً بالتكاتف والتعاون، وتجسّد في اختيارها التبرع بثمن القهوة قيم الضيافة العربية الأصيلة، إذ تعد القهوة جزءاً لا يتجزأ من حياة المواطنين والمقيمين، في دولة الإمارات، الذين يتناولونها بمعدل كوبين إلى أربعة أكواب يومياً، ويبلغ سعر الواحد منها 20 درهماً تقريباً.

ومنذ تأسيسها، أطلقت الجمعية عدة مبادرات تشمل حلولاً مبتكرة لضمان استدامة الدعم المالي لمرضى السرطان من ذوي الدخل المحدود، ونجحت بجمع تبرعات خصصتها لتغطية التكاليف الباهظة لعلاج السرطان، التي تشمل العلاج الكيميائي، والإشعاعي، والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى النفقات العاجلة التي يتكبدها المرضى في مراحل العلاج والرعاية المبكرة.

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