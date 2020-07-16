الرحمة للأعمال الخيرية تكمل استعدادها لحملة الأضاحي

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكملت الرحمة للأعمال الخيرية برأس الخيمة استعداداتها لتنفيذ حملة الأضاحي داخل وخارج الدولة، حيث ركزت على توفير أضاحي العيد باختيار النوعيات الجيدة من الأضاحي هادفة للوصول إلى 1300 أضحية يتم توزيعها داخل الدولة وخارجها.

وأعلن عبدالله سعيد الطنيجي الأمين العام للرحمة أن: «المؤسسة تنفذ سنوياً مشروع الأضاحي خارج الدولة اقتداءً بالقيادة الحكيمة بمد جسور التعاون والعطاء مع كافة الشعوب الشقيقة والصديقة وخصوصاً تلك التي تعاني من وطأة الظروف وشظف العيش».

وأكد الطنيجي أن: «حملة الأضاحي تستهدف جمع 1300 أضحية يوزع 30% منها داخل الدولة و70% خارجها بميزانية تصل إلى 545 ألف درهم للحملة».

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