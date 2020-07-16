إعادة افتتاح حدائق وشواطئ عامة في أبوظبي والعين والظفرة بنسبة 40%

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن إعادة افتتاح المزيد من الحدائق والشواطئ العامة في أبوظبي والعين والظفرة بنسبة 40% من طاقتها الاستيعابية، ضمن المرحلة الثانية من اعادة افتتاح المرافق، بعد فترة مطولة من عمليات التعقيم.

وأوضحت الدائرة أنها ستفحص درجات حرارة زوار المرافق عبر كاميرات حرارية عند المداخل، مشيرةً إلى ضرورة ألَّا يتجاوز عدد أفراد المجموعة الواحدة أربعة أشخاص كحد أقصى، وداعيةً جميع مرتادي الشواطئ إلى ارتداء الكمامات، علماً أنه سيتم إغلاق الحمامات.

وذكرت الدائرة أن منافذ بيع المأكولات والمشروبات ستعمل بنسبة 30% من طاقتها الاستيعابية، مع ترك مسافة لا تقل عن 2,5 متر بين الطاولات، لافتةً إلى أنه سيتم إغلاق مناطق الألعاب وتشغيل مواقف السيارات بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية.

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