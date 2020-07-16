حمدان بن محمد: قادرون على الريادة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي

المصدر: البيان الإلكتروني

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي إننا قادرون على بلوغ موقع الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال سموه عبر تويتر: حضرت اليوم جانباً من مؤتمر عالم الذكاء الاصطناعي الثاني في دبي.أول فعالية عالمية تُقام في المنطقة مع نجاح جهود الإمارات ودبي في محاصرة كوفيد-19 إيذاناً بعودة الحياة لطبيعتها علينا مضاعفة العمل مع الحفاظ على سلامة الجميع لنكون مصدر إلهام للعالم لتخطي هذه المرحلة"

وأضاف سموه :تابعت إطلاق عدد من المشاريع الطموحة في مجال سيعيد تشكيل ملامح حياة الناس وأسلوب معيشتهم حول العالم.. لدينا من الطاقات الشابة والعقول المبدعة ما يرسخ ثقتنا في قدرتنا على بلوغ موقع الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وتسخيره لخدمة أهدافنا الاستراتيجية.

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