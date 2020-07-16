الإمارات تترأس اجتماع لجنة وكلاء البريد والاتصالات بدول التعاون

المصدر: وام

ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، الاجتماع الثامن والعشرين للجنة وكلاء البريد والاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتضمن الاجتماع - الذي عقد عن بعد - عدداً من الموضوعات، منها مشروع النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود ودراسة تخفيض تكلفة الربط البيني بين دول المجلس.

وأكدت لجنة وكلاء البريد والاتصالات على قيام الأمانة العامة بتعميم مشروع النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود على رؤساء ووكلاء البريد بدول مجلس التعاون بهدف الحصول على موافقة الدول الأعضاء عليه تمهيداً لرفعه للمجلس الوزاري.

وناقشت اللجنة التقرير المقدم من مملكة البحرين بشأن دراسة تخفيض تكلفة الربط البيني بين دول المجلس، كما اقترحت اللجنة إنشاء فريق لإعداد دراسة حول تخفيض أسعار الوصلات الدولية بين دول المجلس، وأوصت بتشكيل فريق مؤقت يعمل على دراسة الوضع الحالي فيما يتعلق بأسعار الوصلات الدولية.

وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، نائب مدير عام الهيئة لقطاع الاتصالات: "يأتي الاجتماع في ظرف خاص، حيث ما زال العالم يرزح تحت وطأة الجائحة التي فرضت أنماطاً لحياة غير مسبوقة حدّت من حركة البشر وعطلت الكثير من الأنشطة التي اعتاد الناس القيام بها"، مشيراً إلى أن الاتصالات تدخل اليوم كمؤثر حيوي في المعركة من أجل الحياة.

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