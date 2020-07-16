2000 فحص مجاني لـ«كورونا» يومياً لسكان عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

تبدأ منطقة عجمان الطبية إجراء فحوصات فيروس «كورونا» المستجد للسكان والعمالة في المؤسسات الخدمية والتجارية في إمارة عجمان مجاناً اعتباراً من بعد غد، وذلك في قاعة الأفراح «البيت المتوحد» في منطقة الحميدية، حيث من المخطط أن يتم يومياً إجراء 2000 فحص لجميع فئات المجتمع، وذلك بالتنسيق مع دائرة البلدية والتخطيط.

جهود

ويتم تنفيذ برنامج الفحوصات المجانية للسكان ضمن جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بهدف التأكد من صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع بما فيهم العاملة في المؤسسات والشركات المختلفة، ويأتي ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لتحقيق السلامة في بيئة العمل.

وقال حمد تريم الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية لـ«البيان»: «استمراراً لجهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع الجهات المعنية للسيطرة على انتشار فيروس "كورونا" المستجد، تنطلق بعد غد حملة الفحوصات المجانية لجميع سكان إمارة عجمان، وذلك بالتعاون مع وزارة تنمية الموارد البشرية ودائرة البلدية والتخطيط والقيادة العامة لشرطة عجمان.

وذكر الشامسي أنه تم التنسيق مع دائرة البلدية والتخطيط للقيام بإجراء فحوصات "كورونا" للعاملين في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل والبقالات، إضافة إلى الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية، مشيراً إلى أنه سوف يتم تخصيص يوم لكل فئة من العمالة، وذلك في قاعة الأفراح «البيت المتوحد» في منطقة الحميدية.

حماية العمالة

وأكد الشامسي أن «إجراء الفحوصات المجانية يهدف إلى الحفاظ على صحة العمالة وحمايتهم من جائحة فيروس «كورونا» المستجد، كما يأتي انطلاقاً من حرص واهتمام القيادة الرشيدة على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع واستئناف العمل من أجل استمرار الخدمات لدفع عجلة التنمية الشاملة». وبين أن «عملية المسح الميداني تسهم في السيطرة على الوباء والانتهاء منه».

وأهاب مدير منطقة عجمان الطبية من الجميع الالتزام ببرامج الوقاية والتدابير الاحترازية مع استئناف الأنشطة الاقتصادية، مشيراً إلى ضرورة التزام أصحاب المنشآت التجارية بتنفيذ بروتوكولات الوقاية، وأبرزها برامج التعقيم وتطبيق التباعد الجسدي، بهدف محاصرة الوباء وتحقيق السلامة الشاملة لكل أفراد المجتمع.

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