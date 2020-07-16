الشامسي يكرّم متميزين بشرطة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

كرّم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة بقاعة الشهداء بمقر القيادة، بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، كلاً من الرقيب سعيد يوسف إبراهيم من مركز شرطة الحمرية الشامل، والعريف أحمد خلفان النقبي من مركز شرطة الذيد الشامل، وذلك تقديراً لجهودهما المخلصة في الارتقاء بالعمل الشرطي، وتفانيهما في أداء الواجب، بالصورة التي تعكس حرص القيادة على تقديم خدماتها للجمهور وفقاً لأفضل الأساليب المتبعة عالمياً.

تيسير

وأشاد اللواء الشامسي، بجهود الموظفين وحرصهما على تعزيز التواصل مع المتعاملين من خلال تقديم الخدمات لهم بطريقة سهلة وميسرة، موضحاً أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص القيادة على تكريم المتميزين من منتسبيها، داعياً كل العاملين بأن يحذوا حذوهما في خدمة المتعاملين بالصورة المُثلى التي تسهم في إسعادهم، مؤكداً أن شرطة الشارقة ترتقي دائماً بخدماتها نتيجة لتميز كوادرها، وإخلاصهم وولائهم للعمل، متمنياً لهما التوفيق والنجاح.

ومن جانبهما عبر المكرمان عن سعادتهما بهذا التكريم الذي اعتبراه دافعاً كبيراً لهما لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وتحمل المسؤولية في أداء الواجب.

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